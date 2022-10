“È sempre con me…”: la confessione di Orietta Berti sconvolge tutti

Orietta Berti ha svelato il suo segreto davvero inaspettato. “Ne porto sempre una con me, ne ho circa 90”, ha confessato l’opinionista del Grande Fratello Vip durante l’ultima puntata. I dettagli rivelati dalla cantante sono tanti ed erano sconosciuti fino a questo momento. Ecco cosa ha raccontato.

Orietta Berti ha lasciato il pubblico a casa e in studio senza parole confessando di portare la parrucca e di averne moltissime anche a Los Angeles. La sua è una vera e propria abitudine di cui ormai non riesce a farne a meno.

A far scoppiare la bomba mediatica è stata una foto del conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, che ha pubblicato uno scatto con indosso la parrucca della Berti, svelando il suo segreto.

Tutti, anche i più attenti, sono rimasti senza parole: nessuno si era mai accorto che la cantante indossasse la parrucca. Eppure, ultimamente la vediamo spesso in tv grazie al GF Vip, dove ricopre il ruolo di opinionista insieme alla sua collega Sonia Bruganelli, che da Maurizio Costanzo Show ha rivelato retroscena su di lei e sul loro rapporto.

Tornando alle parrucche, quella della Berti è una vera e propria abitudine consolidata che la cantante ha da moltissimi anni. Le sue parole di confessione hanno sconvolto il web, che non si aspettava tutto questo. Alcuni alludono addirittura a una vera e propria ossessione. Ecco cosa ha detto e come ha spiegato la cosa.

La confessione della Berti

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Orietta Berti ha spiegato al conduttore e direttore di Chi che lei, appunto, quale è il motivo per cui indossa sempre una parrucca. Inoltre, la cantante ha spiegato che ne possiede a bizzeffe anche nella sua casa a Los Angeles e ne ha sempre una con sé.

“Quante ne ho? Novanta, ma la metà le ho lasciate a Los Angeles perché me le metto quando sono là, perché la fanno sempre le feste”, spiega durante la diretta tv del programma. Orietta ha svelato due lati di sé che nessuno conosceva: è una festaiola quando si trova nella città degli angeli e ama mascherare i propri capelli. Il motivo? Estetico e per la cura e il benessere della sua chioma.

La sua scelta, infatti, è fatta anche per non rovinare i capelli dato che, come è facile immaginare, lavorando nel mondo dello spettacolo sono spesso sottoposti a stress per via delle acconciature e questo potrebbero portarli a rovinarsi.