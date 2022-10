Cristiana Capotondi, le incredibili foto con Anna: i primi scatti con la figlia sono tenerissimi

Arrivano le prime foto di Cristiana Capotondi insieme alla sua bimba Anna. Le foto sono dolcissime: gli scatti rubati mostrano un amore profondo della mamma per la sua prima figlia.

Ecco le prime foto di Cristiana Capotondi con sua figlia: gli scatti le ritraggono in un momento molto dolce. L’attrice e la piccola Anna sono state beccate in giro insieme e i paparazzi ne hanno subito approfittato.

L’attrice è tra le più talentuose e apprezzate della sua generazione, e per questo è molto seguita sui social. I suoi fan la supportano in ogni suo progetto e sono curiosi di conoscere la sua vita privata che lei ha sempre cercato di tenere molto nascosta. Di lei, oltre alla sua carriera, sappiamo che è stata legata al conduttore e imprenditore Andrea Pezzi.

I due sono stati insieme dal 2006 all’estate 2021, quando hanno annunciato la loro rottura. I due sembravano una coppia inossidabile, che sarebbe durata per sempre, invece l’anno scorso i fan della coppia hanno dovuto apprendere con immensa tristezza questa brutta notizia.

Cristiana Capotondi in giro con sua figlia

L’attrice è diventata mamma poco più di un mese fa. Ha nascosto la sua gravidanza fino alla fine, fin quando il suo pancione non è diventato impossibile da nascondere e i fotografi l’hanno scoperta. Anna, questo il nome della bimba, è nata lo scorso 16 settembre e ha già conquistato i cuori di tutti.

Cristiana Capotondi era in giro per le strade di Milano insieme alla sua bambina. Le foto la ritraggono mentre la allatta e la coccola, una madre davvero amorevole e fiera della sua piccola. L’attrice è diventata mamma a 42 anni e si è detta pronta per affrontare questa nuova, bellissima avventura.

Queste sono le prime foto di lei con la bambina, visto che l’attrice è molto riservata e non pubblica troppe foto della sua vita privata. Tanto era stato il riserbo che la Capotondi non ha annunciato la sua gravidanza fin quasi all’ultimo mese, quasi un anno dopo aver annunciato la fine della relazione con Andrea Pezzi.

La notizia è stata un fulmine a ciel sereno, perché i due stavano insieme da ben quindici anni e non sembrava esserci alcuna crisi in atto. L’ex compagno le è comunque stato accanto: i due si sentono ancora e l’uomo è stato la prima persona che l’attrice ha chiamato per dargli la notizia. “La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere” ha detto l’attrice nel suo comunicato.