Michelle Hunziker frecciatina al veleno contro Tomaso Trussardi: “Sono una donna fiera”

Michelle Hunziker è tornata dalle sue vacanze lanciando un messaggio ben preciso: adora la sua ritrovata indipendenza. Inoltre, non passa per nulla inosservata la frecciatina nei confronti del suo ex marito Tomaso Trussardi.

Il ponte del primo novembre ha rappresentato per molti personaggi famosi la possibilità di scappare via dalle città e dal caos della vita quotidiana. E’ successo a Michelle Hunziker che è andata in Svizzera e nelle Domoliti per una vacanza all’insegna del relax in montagna.

Il ritorno a Milano, tuttavia, per Michelle è stato tutt’altro che traumatico. Anzi ha rappresentato un’occasione per la conduttrice di riflettere sulla sua vita, sui suoi traguardi raggiunti e sulla bellezza della sua famiglia.

La donna ha, infatti, postato un video molto particolare in cui racconta le sue sensazioni di donna affermata e felice di ciò che ha raggiunto e di un‘indipendenza così tanto agognata ma mai veramente compiuta fino a questo momento.

Tutti hanno pensato che si riferisse proprio al suo ex marito Tomaso Trussardi con il quale si vocifera ci sia un ritorno di fiamma non confermato da nessuno dei due. Dopo aver comunicato la loro separazione con un comunicato congiunto all’Ansa nel gennaio 2022, Tomaso e Michelle sono comunque rimasti in buoni rapporti soprattutto per il bene delle loro due bambine Sole e Celeste.

Proprio al compleanno della primogenita che Michelle e l’imprenditore si sono mostrati più affiatati che mai facendo scatenare il gossip circa una loro possibile riconciliazione. Michelle, però, ha fatto a riguardo una divertente entrata social in cui ha postato un’immagine, collage delle sue foto, con la sua reazione ironica alla diffusione della notizia della riconciliazione scatenando anche l’ilarità di Tomaso nei commenti.

Al di là di questo Michelle è molto felice di essere tornata a Milano in seguito alla separazione, nella città dove ha vissuto per tantissimi anni prima di andare a Bergamo con Trussardi. Ora Michelle spiega, nel suo video su Instagram, la sua vita attuale con un dolce ed onesto post Instagram.

Il post di Michelle Hunziker

La conduttrice al ritorno dalle Dolomiti ha postato un video bellissimo della sua casa a Milano accompagnato da queste parole: “La cosa più bella di un viaggio… È il ritorno a casa. Rientrare nel mio tempio che ogni giorno curo come se fosse il mio corpo. È come ritrovare l’equilibrio dal momento in cui varco la soglia. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia“.

E ancora: “Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido. Tolgono le scarpe da buona svizzera… Il suo profumo avvolgente di olii essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre”.

Poi arriva una riflessione sul suo essere donna: “Sono una donna fiera di esserlo che ha conquistato la cosa più importante. La libertà di essere me stessa, di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni, senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei. Ricaricata più che mai, riesco a dare ancora di più alle persone che amo”.

Si tratta di pensieri profondi e bellissimi messi nero su bianco da Michelle che dimostrano quanto sia davvero soddisfatta della sua realtà, costruita con fatica e dedizione. Con Tomaso o senza pare che la Hunziker stia bene uguale.