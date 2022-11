Belen Rodriguez, un trauma drammatico: “È devastante”, la showgirl vittima di un episodio orrendo

Belen Rodriguez è stata vittima di un episodio drammatico che ancora non è riuscita a superare. La showgirl ha raccontato della sofferenza che le ha provocato: sta ancora cercando giustizia

Belen Rodriguez, la bella e divertente showgirl, ha attraversato anche dei periodi terribili nella sua vita. Di recente ha parlato proprio di uno di questi, spiegando come un particolare episodio l’abbia devastata nel profondo.

La showgirl è fiera dei suoi traguardi, e come potrebbe non esserlo? La sua fama la precede e ora conduce Le Iene con Teo Mammuccari. La showgirl è molto contesa dai vari programmi televisivi perché tanto amata dal pubblico italiano.

Anche la sua vita privata va a gonfie vele: lei e Stefano De Martino, dopo un anno di separazione, sono tornati insieme e proseguono con la loro storia d’amore. La coppia ha un figlio di nome Santiago. Durante il periodo in cui sono rimasti separati, la showgirl ha frequentato Antonino Spinalbese col quale ha avuto una figlia di nome Luna Marì. I due si sono lasciati dopo una crisi che non gli ha lasciato scampo.

Belen Rodriguez e il dramma orrendo

Anche se oggi la vita è dalla sua parte, avendole regalato un compagno fedele e due meravigliosi bambini, per Belen non è sempre stato tutto rose e fiori come molti pensano. La showgirl ha attraversato dei momenti molto difficili dai quali ancora fa fatica a riprendersi.

La showgirl ha raccontato di quando, nel 2011, era emerso un video che la riprendeva in intimità col suo ex ragazzo. Nel video Belen era addirittura minorenne. L’uomo lo ha pubblicato probabilmente per vendetta e questo ha avuto pesanti ripercussioni sulla vita della showgirl.

“Ancora adesso non l’ho superata. È un trauma che resta per sempre. La cosa che mi fa più rabbia è che io ho cercato giustizia e ho perso. La risposta è stata: “Chi dice che non sei stata tu a pubblicarlo? Erano passati otto anni da quel video, da piccoli non si ragiona, magari lo fai per fare la grande” e dopo otto anni mi sono trovata una cosa del genere a disposizione di tutti. È veramente psicologicamente devastante” ha raccontato.

Belen Rodriguez aveva iniziato una battaglia legale che purtroppo non è andata a finire bene per lei. Per molti anni si è battuta per ottenere una pena contro l’ex ragazzo, ma non è stato sufficiente. “Io dico che bisogna fare qualcosa e assicurare giustizia a chi soffre” ha detto. “Ti dicono: ‘Sei ricco, sei famoso’. Quindi non ho diritto alla sofferenza e al dolore? Qualcuno può violare la mia intimità perché sono Belen?”