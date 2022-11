Tragedia a Vite al Limite: muore dopo il programma. Il racconto è drammatico

Le storie di Vite al Limite continuano ad appassionare milioni di spettatori curiosi di scoprire il decorso della vita dei pazienti. Purtropo, però, non sempre le cose finiscono bene. Anzi come in questo caso, può succedere una tragedia.

Vite al Limite è un programma che va in onda da oltre dieci anni, in Italia sulle reti di Real Time. Fin da subito il reality ha riscosso un grande successo di pubblico. Questo grazie al racconto dettagliato e schietto della vita di persone affette da gravi forme di obesità che affrontano un periodo di cure e trattamenti lungo un anno.

La troupe del reality show segue i pazienti nelle varie fasi della terapia mettendo in mostra le loro sofferenze ma anche la gioia dell’aver raggiunto i traguardi. A gestire la vita di queste persone c’è il Dottore Nowzaradan, divenuto ormai molto noto per il suo carattere schietto, ironico e deciso.

Proprio grazie a questa sua personalità, i pazienti riescono maggiormente a vincere delle sfide che sembrano impossibili con grande gioia del pubblico il quale rimane in trepidante attesa prima di scoprire i risvolti fisici e personali dei protagonisti di Vite al Limite.

C’è anche da dire che gli spettatori continuano a seguire i pazienti anche oltre la fine del programma proprio perché quest’ultimi decidono di condividere con tutti i vari step della guarigione tramite i loro profili social.

Purtroppo, però, non per tutti c’è un lieto fine, anzi molti subiscono tanto la pressione sociale, delle loro famiglie che si aggrava a causa delle precarie condizioni di salute. Ecco la tragica fine di James King.

La storia di James King

Il caso di James King si è dimostrato da subito uno di quelli davvero complicati. L’uomo ha inziato il suo percorso che pesava 350 chili e con quella mole di grasso secondo il dottor Nowzaradan non avrebbe potuto sottoporsi all’operazione di restringimento dello stomaco.

Secondo le indicazioni del dottore James avrebbe dovuto seguire una dieta ferrea e fare parecchia attività fisica ma l’uomo ha sempre rifiutato qualsiasi tipo di consiglio. A detta di alcune fonti James King sarebbe addirittura aumentato di peso fino ad arrivare a 380 chili, un numero incredibile per poter pensare di condurre una vita sana.

Ed è così che di recente è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire ma che in molti si aspettavano: James King non ce l’ha fatta. L’annuncio della sua morte è stato dato dall’emittente statunitese TLC avvenuta a Saint Thomas Midtown, Nashville.

Si tratta di un episodio molto triste anche se proprio Vite al Limite ci aveva abituato a belle storie di riscatto.