Vite al Limite: la tragica fine di Isaac Martinez | 300 chili a soli 14 anni

Isaac Martinez è stato uno dei protagonisti del celebre programma Vite al Limite. La sua storia ha appassionato milioni di spettatori ma tutti si chiedono quale sia stata la sua fine. Le premesse erano davvero tragiche. Cosa è successo?

Vite al limite è un programma di successo che mostra il percorso di dimagrimento di persone obese in circa un anno di cure e terapia. A controllare che tutto vada per il meglio c’è ormai il famosissimo dottore e specialista in chirurgia bariatrica il Dr Nowzaradan. Con la sua schiettezza ed ironia guida i pazienti verso la guarigione anche se, in verità, la strada è spesso ricca di ostacoli.

Moltissime persone con problemi di obesità giungono da tutte le parti del mondo e dell’America a Houston, luogo in cui si trova la clinica del dottore, per cambiare la loro vita grazie all’aiuto di Nowzaradan.

Isaac Martinez è stato sicuramente uno dei protagonisti del programma Vite al limite e la sua storia è stata raccontata durante la nona stagione. Conosciamola più a fondo.

La storia di Isaac Martinez

Durante la sua partecipazione a Vite al Limite Isaac Martinez aveva 24 anni e pesava ben 300 chili. La sua difficile condizione di partenza ha fatto sì che il dottor Nowzaradan spingesse Isaac a seguire una dieta ferrea, di circa 1200 calorie giornaliere fatta da verdure e proteine ma senza carboidrati, prima di poter ricorrere al restringimento dello stomaco.

In effetti, questa opzione non è possibile se prima non si perde un bel po’ di peso grazie ad un’alimentazione equilibrata e parecchio movimento fisico. Putroppo, Martinez sin da piccolo non aveva avuto una vita semplice ed è per questo che ha sviluppato questa particolare forma di obesità.

Fin da bambino ha lottato con il suo peso anche a causa di vari traumi familiari. Ad appena sei anni pesava già 45 chili e dopo aver perso sua nonna e la casa in cui viveva ed in seguito al trasferimento dalla zia era arrivato a pesare ben 300 chili a soli 14 anni.

Il ragazzo è stato in grado di vincere una borsa di studio per l’università di Houston ma purtroppo la diagnosi del cancro uterino di sua madre lo ha spinto ad abbandonare gli studi e a tornare a casa. A causa del suo peso Isaac ha avuto un infarto da giovanissimo, all’età di 22 anni.

Ma le sfortune non sono finite qui e il peso del ragazzo è aumentato esponenzialmente quando sua mamma è stata colpita da un ictus. Isaac si è buttato sul cibo come valvola di sfogo per i suoi problemi familiari.

Purtroppo il suo peso ha interferito con la sua vita sociale impendendogli di fare qualsiasi tipo di attività quotidiana. Adesso, però, tutti sono curiosi di scoprire come il suo percorso sia andato a finire. Vediamo nei dettagli.

La fine di Isaac Martinez

Isaac durante il programma era riuscito a perdere 56 chili, non abbastanza forse, ma aveva lasciato un messaggio di speranza per il pubblico che si era appassionato alla sua storia. Ecco le sue parole: “Non sto cercando più scuse e renderò orgogliosa la mia famiglia, e non mi fermerò finché ciò non accadrà” .

Tutti si chiedono se effettivamente dopo a fine di Vita al Limite Isaac sia riuscito a guarire definitivamente. Purtroppo, per un po’ di tempo, il ragazzo ha tenuto i suoi profili social attivi in cui teneva informati i suoi followers sul suo stato di salute.

Attualemente, in realtà, risulatano privati quindi non è dato con certezza sapere le sue condizioni. Dovrebbe essere riuscito a sottoporsi all’intervento e con molta probabilità starà meglio.