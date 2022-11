Notizia bomba! Sarah Ferguson e Carlo insieme? Dopo 38 anni spunta la verità

Svelato un retroscena incredibile dopo 38 anni. Sarah Ferguson e Re Carlo l’hanno tenuto nascosto ma adesso la verità potrebbe venire a galla e tutti sono completamente scioccati.

Ecco che arriva una verità sconvolgente che riguarda la famiglia reale ed in particolare due membri davvero molto discussi. Un segreto sembra essere oramai svelato da alcune assurde indiscrezioni e Buckingham Palace trema!

I protagonisti della vicenda sono niente di meno che l’attuale Re d’Inghilterra, Carlo, e la sua ex cognata Sarah Ferguson. I due pare abbiano avuto sempre un rapporto molto speciale, eppure adesso succede qualcosa di incredibile ed un’inedita verità viene a galla.

Sarah Ferguson è stata la moglie del fratello di Re Carlo per ben dieci anni fino a quando un vero e proprio scandalo ha messo fine al burrascoso rapporto. La Ferguson è conosciuta nel Regno Unito per il suo carattere molto eccentrico e socievole, caratteristiche che hanno sempre fatto piacere a Carlo stesso.

Inoltre, Sarah ben prima di sposare Andrea, benché non avesse titoli nobiliari, era solita frequentare gli ambienti di corte ed è in una di queste occasioni che ha conosciuto Carlo con il quale sarebbe nata una particolare simpatia.

La realtà pubblica dimostra che Sarah si è sposata nel 1986 con Andrea Duca di York, diventato in seguito padre dei suoi figli. Convolati a nozze nella cattedrale di Westminster i due divorzieranno dopo dieci anni con un addio molto chiacchierato. C’è qualcosa di misterioso, però, che riguarda la relazione tra Carlo e Sarah e che forse avrebbe messo in competizione i due fratelli.

La liason di Sarah Ferguson e Carlo Windsor

Stando a quanto rilasciato da un fonte vicine ai reali al settimanale New Idea, Sarah e Carlo avrebbero avuto in gioventù una liason e solo dopo 38 anni il segreto viene svelato. New Idea è certa: tra i due ci sarebbe stata una relazione tenuta nascosta per molto tempo ma ora finalmente rivelata.

Il settimanale dedica a Fergie, come viene chiamata in Inghilterra, e a Carlo una copertina per spiegare meglio le tempistiche della loro relazione. Sarah, Carlo e Andrea si sono conosciuti durante un torneo di polo e le attenzioni della donna sarebbero state sempre rivolte a Carlo.

Il giornale racconta le varie fughe d’amore e i loro incontri nelle stanze di corte tra coccole e passioni celate. Una vicenda assurda che sarebbe stata confermata da degli insider tenendo conto che di questo affaire era a conoscenza molto dello staff reale a Palazzo.

La liason si è interrotta poco prima dell’incontro tra Carlo e Diana e tutti sappiamo come è poi andata a finire. Diana e Carlo si sono sposati e hanno avuto un matrimonio turbolento a causa della presenza scomoda dell’amante di Carlo, Camilla.

Sarah, invece, dopo il divorzio da Andrea è comunque rimasta abbastanza unita alla famiglia reale partecipando anche ai matrimoni di William ed Harry, con molta probabilità, per volere proprio di Re Carlo.