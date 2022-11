Quanto sei pronto per una relazione? Ecco il test che vi svelerà la risposta

Siete alla ricerca dell’amore? O le delusioni vi hanno fatto soffrire e non avete più voglia di impegnarvi? Qualsiasi siano le vostre necessità vi consigliamo di provare questo test molto interessante che rivelerà qualcosa in più su ciò che desiderate.

Una delle cose che gli esseri umani ricercano maggiormente è certamente l’amore. E’ un sentimento importantissimo che smuove gli uomini e le donne, a cui tutti davvero auspicano con grande speranza. Però, spesso, affinché l’amore arrivi non basta desiderarlo. È necessario soprattutto essere pronti.

Questo significa che bisogna essere predisposti ad accogliere qualcuno che vi ami oltre ogni cosa e quando questo non accade, talvolta, non è sempre colpa dell’altro. Succede che è necessario lasciarsi andare e aprirsi a tutte le sorprese che la vita riserva.

Siete curiosi di scoprire il vostro reale desiderio di amare? Bene, è arrivato il momento di fare questo test, il test dei fiori, per scoprire veramente quanto siete pronti all’amore.

Il test dei fiori

Per partecipare al test è necessario scegliere uno dei tre fiori presenti nell’immagine. E’ molto semplice: selezionate il fiore più bello per voi e leggete a quale profilo siete affini.

Fiore 1

Se avete scelto come preferito il primo fiore allora vuol dire che siete quasi pronti all’amore. Di certo siete molto più aperti di prima nell’accogliere una nuova relazione ma c’è ancora un piccolo sforzo da fare per dimostrare a voi stessi e agli altri la vostra ritrovata maturità.

Dovete, infatti, imparare a stare da soli senza essere tristi. Anzi, è importante far tesoro di momenti di solitudine per comprendere a pieni i vostri bisogni. In questo modo la vostra vita amorosa avrà una vera e propria svolta e vi sentirete veramente liberi di amare senza alcuna costrizione esterna. Ancora un po’ di lavoro e l’amore sarà alle porte.

Fiore 2

Se vostra scelta è ricaduta sul secondo fiore non ci sono dubbi: siete pronti all’amore! Non vi manca assolutamente niente per iniziare un rapporto serio e duraturo e avete, quindi, acquisito una piena consapevolezza del vostro valore.

Grazie a questa capacità di autocritica sarete in grado di amare nel profondo qualcuno senza alcun tipo di paura o rimpianto. I vostri momenti in solitaria vi hanno aiutato a capire i vostri desideri ed è proprio in virtù di questa bellissima serenità che non vi accontenterete di nessuno ma amerete solo chi realmente merita il vostro appoggio.

Fiore 3

Purtroppo, se avete optato per questo fiore non siete assolutamente pronti ad una nuova relazione. L’amore, infatti, non busserà alla vostra porta ma soprattutto perché troverebbe una persona molta insicura e fragile ancora in lotta con i demoni del passato.

Le relazioni precedenti vi hanno fortemente segnato ed è per questo che dovete riprendere in mano la vita e i vostri spazi, comprendendo a pieno il valore che avete. Solo in questa maniera potrete essere nuovamente in prima linea per un nuovo amore e accettare ogni nuova sfida che la vita ha in serbo per voi.

Se siete curiosi di scoprire un po’ di più sulla vostra personalità provate questo test divertente ed unico!