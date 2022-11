Carlotta Mantovan, “Ho dei segnali da Fabrizio” | la forte confessione, lo vedo

La moglie del compianto presentatore Fabrizio Frizzi si racconta in una drammatica intervista. Le dichiarazioni sono molto forti per una donna che ha subito una gravissima perdita. Vediamo nei dettagli.

Fabrizio Frizzi, storico presentatore della nostra televisione, è venuto mancare ormai quattro anni fa provocando un vuoto incolmabile in tutti gli italiani ma anche in quei colleghi che tanto gli avevano voluto bene. L’uomo ha lasciato sua moglie Carlotta Mantovan e la piccola Stella gestire un dolore incredibile, così forte da spingerle ad abbandonare il caos della capitale per trasferirsi in Francia.

A distanza di tempo le cose vanno sicuramente meglio e Stella cresce forte grazie al costante ricordo di suo padre da parte di sua mamma Carlotta. Però, ovviamente, una perdita così grossa è una ferita troppo importante per essere ignorata ed è per questo che la Mantovan centellina le sue apparizioni sul piccolo schermo, dedicandosi moltissimo a Stella.

Di recente, però, è stata ospite a Verissimo, nei salotti di Silvia Toffanin, dove ha confessato alcune cose della sua vita privata e ha tenuto viva la memoria dell’amato marito Fabrizio.

Le dichiarazioni di Carlotta Mantovan

Carlotta ha raccontato a Verissimo come vive i giorni senza Fabrizio e in che modo si è evoluto il rapporto con Stella. Ecco le sue parole: “Cerco di vivere una vita appieno e di andare avanti con positività. Mi dicono che qui piangono tutti, ma io non voglio piangere perché ci tengo, per Stella. Voglio essere una mamma forte, un’ancora di salvezza e di protezione per lei”.

In studio la Mantovan, mentre scorrevano le immagini della loro vita insieme, ha fatto fatica a trattenere le lacrime ma è certa che in qualche modo ed in qualche forma Fabrizio sarà sempre lì con loro. La donna fa di tutto per ricordare suo marito alla piccola Stella, ora arrivata all’età di nove anni. Ad esempio, questo accade quando Carlotta e sua figlia si soffermano su un particolare della natura, vera ancora di salvezza.

“Quando vediamo un fiore giallo, oppure una coccinella gialla o qualcos’altro”, ha confessato la donna le sembra di essere vicina a Fabrizio in quanto il giallo era il suo colore preferito. Alla domanda sulla fede Carlotta ha risposto così: “La fede? Ci credo, ho segnali che non possono essere casualità. Quindi sì, ci credo, prima invece ero più scettica”.

Evidentemente il lutto e la perdita le hanno fatto ricredere su certi argomenti, tra cui la fede. Forse è proprio questo che la motiva ad andare avanti nonostante tutto con il sorriso. La donna vive da un po’ di tempo in Francia ma ha dichiarato di sentirsi finalmente pronta a tornare in Italia, nella capitale.

Ha confessato infatti: “Vivo in Francia, è stata una scelta difficile, presa non radicalmente. Non ho detto: ‘ora vado via’. Dovevo prendermi cura di me e di Stella, dovevo fare una pausa dalla mia vita romana e immergermi nella natura. Oggi sto bene e sono pronta a tornare, ho compiuto un cammino che mi ha fortificato. Stella è fantastica, si trova bene in Francia e in Italia”.

Carlotta Mantovan è, così, decisa a prendere in mano le redini della sua vita e ricominciare per il bene di sua figlia. Sicuramente anche sul fronte lavorativo ci saranno passi avanti e noi saremo pronti a vederla in qualsiasi situazione il destino le possa riservare.