Avete capito chi è la bambina della foto? Sguardo dolce, ma deciso oggi è famosissima

Un bel faccino dallo sguardo dolce, ma deciso. Chi è la bambina della foto? Ad oggi è una apprezzata conduttrice televisiva dal grande savoir faire.

Ha esordito nel 2000 partecipando al concorso di bellezza dal quale viene eletta Miss Italia iniziando la sua carriera come modella per Max Mara, Carlo Pignatelli, Marchese Coccapani e Brooksfield, per divenire in seguito conduttrice tv.

Ma prima di bucare il piccolo schermo si è dedicata alla recitazione. Infatti, si è addirittura diplomata in Teatro drammatico presso la scuola sperimentale “Agorà” partecipando a diverse produzioni teatrali.

Non solo, è comparsa in diversi spot pubblicitari e in due videoclip musicali debuttando poi in Rai come inviata del programma di Massimo Giletti e Hoara Borselli, “Guarda che luna”.

È originaria di Monterosso Grana, ma è nata a Cuneo. Classe 1982, ha partecipato al concorso di Miss Italia in qualità di “Miss Valle d’Aosta” aggiudicandosi la fascia di “Miss Cinema”. Di chi si tratta dunque? Stiamo parlando di Elisa Isoardi.

Lo sguardo, con quegli occhi verdissimi, è lo stesso della foto da bambina, ma di strada ne ha fatta tantissima.

Ha preso parte come ospite, inviata e conduttrice a diversi programmi televisivi Rai come Italia che vai, Guarda che luna, Caccia al ladro, Effetto Sabato, Sabato & Domenica, La Prova del cuoco (dove è subentrata ad Antonella Clerici che aveva dovuto abbandonare la trasmissione per portare a termine la sua gravidanza), Telethon, Punto su di te! (con Claudio Lippi).

Linea Verde, Linea Verde Estate, Unomattina (insieme al giornalista Franco Di Mare prima e poi con Duilio Giammaria Eleonora Daniele e Massimiliano Ossini), e Ballando con le stelle dove balla in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, ma nella sua carriera c’è stato anche un passaggio in radio a a Rai Radio 2 nelle trasmissioni “Le colonne d’Ercole” e “I miei e i tuoi”.

Non solo, è stata una delle più belle naufraghe dell’Isola dei Famosi in Honduras. E per ben quattro anni la compagna del ministro e premier della Lega Matteo Salvini.

Dopo il reality, in una intervista rilasciata a “Oggi” ha parlato di un periodo buio della sua vita e che l’esperienza all’Isola l’ha molto aiutata nel gestire il suo rapporto con il cibo: “Per mangiare in serenità e bere anche un bicchiere di vino bisogna fare movimento.

Corro, vado in palestra, faccio lunghe passeggiate. Devo dire che l’Isola mi ha dato una grande mano perché ho perso dieci chili. Poi ne ho recuperati cinque e ora sono in forma. Non è stato facile il ritorno perché dopo tante privazioni, lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa”.