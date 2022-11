Tomaso Trussardi rompe il silenzio: “La verità sul flirt con una concorrente di Uomini e Donne”

Tomaso Trussardi risponde all’ipotesi di chi pensa che sia coinvolto in un flirt con una concorrente di Uomini e Donne. Volano parole pesanti e si alimentano i sospetti.

Da tempo si parla di un probabile flirt e frequentazione tra l’ex marito di Michelle Hunziker, l’imprenditore Tomaso Trussardi, e una nota concorrente del seguitissimo programma pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove i concorrenti si mettono in gioco per trovare l’amore.

Parallelamente, però, è uscita un’indiscrezione, secondo la quale la Hunziker e Trussardi si stiano riavvicinando. I due, infatti, sono stati avvistati insieme più volte. E per quanto vogliano far credere che si vedano per il bene delle figlie, il web fatica a pensare che quello sia il vero motivo.

Inoltre, qualche giorno fa, la Hunziker ha postato una foto che ha fatto insospettire in molti.

Tornando al rumor della presunta frequentazione tra l’imprenditore e una concorrente di Uomini e Donne, Trussardi ha finalmente risposto e ci è andato giù pesante con le parole. Insomma, non ha utilizzato mezze misure.

La risposta di Trussardi

A dare l’indiscrezione bomba è Amedeo Verza, a cui finalmente Trussardi ha risposto, raccontando la sua verità sulla questione che vedrebbe coinvolta una donna molto nota del parterre di Uomini e Donne.

Probabilmente stanco delle notizie che giravano a riguardo e delle continue insinuazioni da parte di Amedeo Verza, Trussardi ha spiegato tutto con un lungo post sui social.

“Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Verza professa sulla mia vita privata… Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile gossip. – scrive l’ex marito della Hunziker – Signor Verza, quando getta m***a sul ventilatore dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia. Oppure forse, visto il personaggio, potrebbe anche piacerle”.

Parole pungenti e pesanti, a cui Amedeo Verza non ha esitato a controbattere:

“Caro signor Trussardi (che di signore hai ben poco), il ventilatore continua ad usarlo tu, di sti tempi ti è anche utile. Ti sei studiato a pennello la poesia da recitare? Convinci solo gli stolti! E comunque io i cognomi li storpiavo quando ero b*******chia”, scrive Verza.

Un pesante scontro mediatico che non è di certo sfuggito agli utenti del web che si chiedono come mai ci sia così tanto astio tra i due. E soprattutto, la rabbia di Tomaso Trussardi ha fatto insospettire molti: in fin dei conti, si trattava solo di un rumor su una presunta frequentazione. Forse, l’imprenditore sta davvero nascondendo qualcosa?