Vite al limite: pesava 300kg il suo cambiamento è assurdo, oggi è bellissima / Foto

Vite al limite ha sempre regalato tante emozioni, soprattutto quando uno dei pazienti raggiungeva i suoi obiettivi e li manteneva anche dopo il lavoro col dottor Nowzaradan. Uno di questi pazienti è proprio lei: pesava 300kg, ora è bellissima e seguitissima sui social

Su Vite al limite se ne vedono di ogni: dai litigi ai pianti, chi getta la spugna e chi invece ritrova la fiducia in sé e la determinazione. Una delle pazienti ha stupito tutti col suo incredibile cambiamento: da 300kg ora è diventata una donna in forma e davvero meravigliosa.

Non sempre il percorso è semplice; anzi, nella quasi totalità dei casi non lo è affatto. I pazienti sono costretti ad affrontare le esperienze che li hanno segnati e cercare di superarle per poi cominciare il percorso di dimagrimento. Serve molta determinazione e voglia di mettersi in gioco perché i sacrifici sono molti.

Il dottor Nowzaradan si occupa di seguire i pazienti e guidarli nel loro percorso, consigliandoli sia da un punto di vista medico che psicologico. Il medico ha incontrato molti casi nella sua vita e, seppur a volte con maniere un po’ burbere, è sempre in grado di instillare la giusta forza d’animo nei suoi pazienti. A volte questo è sufficiente e le cose si concludono per il meglio; altre volte non è così semplice e la situazione può precipitare in men che non si dica.

Vite al limite, l’incredibile cambiamento

Tra i tanti pazienti del programma in cui opera il dottor Nowzaradan ce ne sono alcuni che rimangono più impressi di altri. Sono quelli che, oltre ogni aspettativa, vincono le proprie paure e superano i propri traumi per riscoprire una versione più sana e felice di sé.

Di questa categoria fa parte proprio lei: Amber Rachdi, una ragazza giovanissima che quando ha iniziato il suo percorso pesava ben 300kg e aveva solo 23 anni. Le sue condizioni erano preoccupanti e i medici che la seguivano le avevano detto che, se avesse continuato così, non sarebbe arrivata a 30 anni.

La vita della ragazza non era per niente facile: soffriva di pesanti attacchi d’ansia e il suo rapporto coi genitori era inesistente. Terrorizzata dalla sorte che poteva attenderla, Amber ha deciso di contattare il dottor Nowzaradan e riprendersi in mano la propria vita.

Grazie alle indicazioni e alle cure del medico e alla sua determinazione, la ragazza è arrivata a perdere ben 180kg. Oggi la vediamo sorridente sulle sue storie Instagram. Il suo profilo è molto seguito: Amber ha 241mila followers, in continuo aumento. La sua storia ha ispirato molti che oggi continuano a seguirla e supportarla.