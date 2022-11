Tragedia Eleonora Daniele: “Rimasta senza vita”, un dolore devastante | il cuore a pezzi

Eleonora Daniele una delle conduttrici di punta della televisione italiana ha raccontato di un periodo davvero drammatico della sua vita, qualcosa di straziante che le ha spezzato il cuore. Ecco di cosa si tratta.

Eleonora Daniele è una delle conduttrici con la carriera più interessante e sicuramente tra le donne più apprezzate fra le celebrità. Al timone di Storie italiane porta qualità e approfondimenti nelle case di milioni di italiani che seguono fedelmente il programma. Ma sapevate che Eleonora Daniele ha iniziato la sua carriera in televisione come valletta di La sai l’ultima?

Nel 2001 ha poi partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, un’altra cosa che i meno informati sicuramente non sapranno e che di solito sorprende, ma del resto il GF è stato il trampolino di lancio o di riscatto per molte persone, pensiamo ad esempio a Luca Argentero, la cui carriera di attore è decollata proprio dopo la partecipazione al reality show.

Eleonora Daniele ha una carriera invidiabile e sicuramente tante soddisfazioni ma anche lei ha dovuto sopportare dei momenti drammatici nel corso della sua vita. Ecco che cosa è successo.

Il dramma di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele è stata di recente tra gli ospiti di Domenica In e proprio in questa occasione ha parlato di un momento drammatico della sua vita, un momento che le ha causato un dolore enorme: “Quando hai una grande sofferenza hai più sensibilità per raccontare quella degli altri se tu hai vissuto un momento difficile. C’è stato un momento della mia vita che mi ha cambiato profondamente ed è la perdita di Luigi, mio fratello, autistico”.

La perdita di un fratello è qualcosa che ti spezza profondamente dentro e che non si può dimenticare, ecco come prosegue la confessione di Eleonora Daniele: “Quando lui se n’è andato per me è cambiato tutto. È come se si fosse fermato il tempo e se io fossi rimasta senza vita. Possono passare i giorni, gli anni, ma un amore così grande non può passare mai”.

Perdere un familiare che sia un fratello, un genitore o un figlio è un dolore profondissimo che spezza l’anima e dal quale non si esce più, anche se il tempo passa, la vita non può essere la stessa di prima: “Il ricordo è continuo, è un pensiero fisso. Io mi sveglio pensando a lui e vado a dormire pensando a lui. Non ho superato la sua morte, non credo che lo farò mai”.

Quando Eleonora Daniele è stata ospite a Oggi è un altro giorno, ha ricordato ancora suo fratello Luigi che soffriva di autismo ed è scomparso molto giovane, ad appena 44 anni.

La testimonianza portata da Eleonora Daniele in quella occasione è stata la seguente: “Nessuno mi chiede mai chi fosse mio fratello Luigi, come se l’etichetta autistico definisse una persona. Lui era un ragazzo speciale, con un autismo grave, che poi dai 18 anni è cresciuto in un istituto privato.

La mia famiglia fu costretta a questa scelta per via della gravità della sua malattia, che lo portava anche a picchiare mio padre. Nello stesso tempo, abbiamo capito che lui necessitava di compiere un suo percorso. La scelta è stata difficile, soffrivo moltissimo”.