Adriano Pappalardo “in pericolo di vita”: l’incidente è drammatico, una situazione assurda

Il celebre cantante Adriano Pappalardo ha confessato un ricordo molto drammatico che lo riguarda. L’uomo stava per morire per un incidente davvero assurdo. Ecco le sue parole.

Adriano Pappalardo è un celebre cantante di origine pugliese diventato noto anche per le sue partecipazioni a programmi televisivi come l’Isola dei Famosi. L’uomo è stato ospite da Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno e ha raccontato qualcosa di sé di assolutamente incredibile.

L’uomo ha parlato anche dei suoi successi a partire dalla canzone che lo ha reso un artista conosciuto da tutti: Ricominciamo. Ma dalla Bortone, Adriano Pappalardo ha fatto delle dichiarazioni shock riguardo ad un evento traumatico del suo passato che hanno lasciato il pubblico completamente sconvolto.

La carriera e il racconto shock

Al programma Oggi è un altro giorno in onda ogni giorno nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, Adriano Pappalardo ha parlato della sua vita, degli eventi più importanti che hanno caratterizzato il suo lavoro.

A proposito del suo pezzo più conosciuto diventato cult della musica, Ricominciamo, Pappalardo afferma: “Sono 40 anni che canto questa canzone. Per 40 anni per me questa canzone rappresenta qualcosa di importantissimo, perché questo brano rimase in classifica per 20 settimane. Non la vollero al Festival di Sanremo perché era troppo popolare. Dopo due mesi, mi chiamarono come super ospite al Festivalbar”.

Nel programma Pappalardo ha parlato anche della sua vita personale e del rapporto con suo padre. L’uomo inizialmente, infatti, non era d’accordo con le scelte di carriera di Adriano Pappalardo non appoggiando la sua volontà di essere cantante.

L’artista ammetta di essere stato sempre sicuro del suo percorso e la sua ambizione di diventare un cantante ha superato ogni ostacolo. Adriano ai microfoni di Serena Bortone ha fatto un invito molto chiaro e ha detto: “Per questo dico che se avete la vocazione e pensate di avere talento, dovete andare avanti per la vostra strada”.

Adriano ha poi spiegato un ricordo difficile che nessuno si aspettava. Si tratta di un brutto incidente avvenuto con il parapendio, un episodio che gli è quasi costato la vita. Ecco le sue confessioni: “Non capisci nulla mentre stai precipitando. Io mi sono accorto che con i piedi provavo a fermarmi. Poi una volta caduto sono svenuto. Ho aperto gli occhi e mi hanno detto ‘non ti muovere’”.

La paura di morire è stata davvero tanta e non solo. L’uomo era terrorizzato di perdere l’uso delle gambe dichiarando come avrebbe preferito morire piuttosto che vivere un’esistenza senza le sue gambe.

Tuttavia, tutto è finito per il meglio grazie a mesi di terapia ed allenamento che gli hanno permesso di tornare ad avere una vita normale. In merito al grosso spavento per l’incidente avvenuto durante l’escursione con il parapendio Pappalardo ha detto che ha ricominciato a vivere ben presto con grande tenacia ed inoltre durante la conversazione con la Bortone ha affermato: “Non volli nessuno accanto a me. Tremando, decollai, feci un’ora. Poi scesi e telefonai a mia moglie e le dissi ‘Tuo marito ha ripreso a volare”.

Insomma, è proprio il caso di dire tutto è bene quel che finisce bene.