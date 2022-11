Scopri chi sei attraverso il tuo film Disney preferito? Questo test svela la tua personalità

Ecco un divertente test psicologico che vi farà scoprire qualcosa sulla vostra personalità. Questa volta non servono particolari abilità ma solo conoscere a fondo i vostri gusti. Qual è il vostro film Disney preferito? Scoprite che persone siete tramite il film Disney che vi piace di più!

Questo è un test psicologico per chi ama i film, le storie e tutto il mondo Disney. Durante l’infanzia quasi tutti i bambini hanno avuto la possibilità di vedere i film Disney e di appassionarsi ai loro personaggi.

Ecco che arriva un simpatico test che può far svelare il vostro caratttere in base alle varie preferenze tra i film della celebre casa di produzione Disney. E voi lo sapevate che a seconda di quali siano le personali inclinazioni è possibile comprendere meglio la vostra personalità?

Analizziamo i vostri caratteri in base ai diversi personaggi Disney.

La Sirenetta

Se amate questo film allora vuol dire che siete degli individui molto forti e decisi. Avete una personalità dominante e in amore tendete a fare il primo passo senza aspettare mosse da parte del vostro partner.

Cercate di superare le avversità senza piangervi addosso e andate dritto per la vostra strada senza perdere l’innata sensibilità. La lunga e rossa chioma di Ariel rispecchia il fuoco che arde dentro di voi in uno dei classici più belli della Disney.

Gli Aristogatti

Se Gli Aristogatti è il vostro film preferito significa che siete molto legati alla famiglia e ai vostri amici. Amate le abitudini e la monotonia non vi spaventa per nulla anzi è ciò che vi rende davvero sicuri. Agite al meglio quando siete nella vostra comfort zone dove, però, spesso rimanete incastrati.

Questa vostra pacatezza e gentilezza vi porta a fidarvi delle persone sbagliate ed è per questo che dovreste tutelarvi un po’ di più. Poiché stiamo parlando di un film molto gioioso e musicale è possibile consideri persone gioiose e divertite.

Peter Pan

Peter Pan è di certo uno dei film più amati da tutte le generazioni di giovani. Se si tratta del vostro film preferito allora vi presentate sempre come eterni bambini e con una gran voglia di giocare con gli altri. La vostra età di riferimento è l’infanzia e crescere non vi aggrada per nulla.

Il mondo, per voi, è fatto di fantasia e scherzi e cercate nel prossimo le stesse vostre caratteristiche. In linea con lo spirito di perpetua gioventù scappate spesso dalle responsabilità ed è per questo che siete molto sfuggenti.

Alice nel Paese delle meraviglie

La vostra peculiarità principale se amate Alice nel Paese della Meraviglie è essere idealisti. Siete inguaribili sognatori, molto romantici e cercate il positivo in ogni cosa. Mancate di pragmaticità ma la vostra creatività è sicuramente ciò che vi rende speciali.

Non sopportate essere convenzionali ed è per questo che non scendete mai a compromessi per una realtà che non è quella che vi appartiene.

Come vi è sembrato questo test? Vi siete divertiti? Se volete provarne altri eccone alcune qui alcuni.