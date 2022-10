Vite al limite: Amber irriconoscibile, pesava 300 Kg: Oggi è così | Ecco come si è ridotta

Come molti prima di lei, Amber si è rivolta al dottor Nowzaradan, per cambiare vita e per farlo ha dovuto sottoporsi a una cura a trecentosessanta gradi per perdere i suoi 300 chili di peso.

Anche lei come molti pazienti del dottore soffriva, infatti, di obesità e doveva tempestivamente trovare una soluzione per risolvere il suo problema. Oggi è irriconoscibile, ecco cosa le è successo.

Vite al limite è il format di Real Time che racconta le drammatiche e commoventi storie di tante persone con problemi di salute, in particolare di obesità e che vogliono dimagrire e sentirsi meglio. I protagonisti di queste storie si rivolgono al dottor Nowzaradan che mette al servizio il suo sapere medico con la cura giusta a seconda del paziente che si presenta.

Ogni puntata racconta e approfondisce la vita di queste persone e ne segue il percorso di cura. Non sempre, però, le storie di queste persone hanno un lieto fine, addirittura c’è chi non ce la fa più a vivere, ma in alcuni casi invece la trasformazione è così radicale che queste persone finiscono per essere altri, irriconoscibili. È questo il caso di Amber.

Amber Rachdi, questo il nome della protagonista di questa storia, anche lei obesa come gli altri concorrenti del programma, anche lei si è rivolta al dottor Nowzaradan per perdere peso e migliorare la propria salute. Al momento in cui si è presentata al programma Amber pesava addirittura 298 chili.

Amber è arrivata a un peso simile per motivi di ansia, soffriva di attacchi di ansia e a volte di attacchi di panico e per contrastare queste sensazioni Amber si è buttata sul cibo. Come abbiamo raccontato più volte c’è tanto dolore sfogato nel cibo, spesso in cibo di conforto che ci fa ingrassare senza apportare le sostanze di cui abbiamo davvero bisogno.

Amber ce l’ha fatta

Amber ha preso parte alla terza stagione di Vite al limite e a quel tempo, era il 2015 aveva appena 23 anni quando si è consultata con il dottor Nowzaradan. Oggi Amber è un’altra persona e possiamo dire che la ragazza ha ripreso in mano la sua vita, dopo aver perso più di 180 chili! Una perdita di peso che possiamo definire da record. A vederla è praticamente un’altra persona, stenterete a riconoscerla.

Oggi Amber è una bellissima ragazza, ma prima i tratti del suo viso e la sua bellezza erano soffocati dal peso in eccesso che si portava dietro. Il cambiamento è stato radicale e dopo Vite al limite la sua vita è cambiata.

Come sapete la clinica del dott. Nowzaradan si trova a Houston ed è proprio lui a dirigerla. Al suo arrivo Amber pesava 298 chili e per arrivare a questo punto Amber aveva iniziato a mangiare tanto per contrastare i suoi attacchi d’ansia e di panico, questa drammatica situazione andava avanti da molti anni.

L’obesità era una condizione da considerare come anticamera della morte, quando i medici le hanno detto che aveva un alto rischio di morire, Amber si è data una mossa e ha deciso di cambiare vita trovando la motivazione per risollevarsi. Amber è così passata dal non riuscire a svolgere delle semplici mansioni, azioni più elementari a riprendere letteralmente in mano la propria vita, grazie a Vite al limite.