Marica Pellegrinelli, spunta la verità dietro le nozze con Eros: “lo voleva a tutti i costi e…”

Marica Pellegrinelli è l’ex moglie di Eros Ramazzotti che di recente ha deciso di aprirsi e confessare qualcosa sul retroscena del matrimonio con Eros Ramazzotti.

La donna ha raccontato le motivazioni che l’hanno portata a chiedere il divorzio e trovare la felicità altrove. Il cantante voleva un figlio a tutti i costi mentre a lei non interessava diventare mamma, così la relazione è naufragata.

Qualcuno potrebbe dire che dopo Michelle Hunziker tutte le nuove relazioni di Eros Ramazzotti non sarebbero state all’altezza e chissà se per qualcun altro l’ombra di una storia d’amore nata e cresciuta a suon di canzoni romantiche non possa aver costituito un problema.

Prendiamo l’ultima moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli dalla quale il cantante ha recentemente divorziato e che ha cercato di mostrare ai fan di Eros di essere una persona diversa, soprattutto ha saputo mostrare la sua personalità molto distante da quella di Michelle. Ciò si è reso necessario perché evidentemente c’erano delle aspettative nei suoi confronti, vista l’enormità del precedente con cui doveva confrontarsi.

Il fatto è che una storia d’amore come quella tra Eros e Michelle nel corso degli anni è stata raccontata come se fosse un film d’amore, inimitabile e ineguagliabile. Anche non volendo badarci è impensabile non sentirne affatto il peso, soprattutto se si è molto esposti dal punto di vista mediatico.

Ma la modella Marica Pellegrinelli dal canto suo ha saputo sbloccare in qualche modo questo meccanismo malato, provando a rendere felice Eros con la sua personalità e la capacità di relazionarsi con un uomo, che gli sono proprie. Pur essendo molto giovane Marica ha accettato di diventare madre, ma forse questa non è mai stata la sua vocazione.

Tra Eros e Marica ci sono 25 anni di differenza che certamente non sono pochi ma se pensiamo alle molte situazioni simili che ci sono in giro (anche tra le celebrità) la notizia oggi giorno non suscita molto scalpore. Qualcuno potrebbe dire che lei, essendo più giovane, si è lasciata guidare in una direzione pur non essendo molto convinta.

La coppia ha avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio e per un po’ la loro storia d’amore sembrava luccicare della stessa luce che aveva illuminato l’amore tra Eros e Michelle, ma purtroppo in questa occasione non è stata “l’aurora” ma un tramonto a segnare il loro destino. La coppia ha divorziato nel 2019, ma nonostante questo lutto i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Niente è come sembra

Sono passati alcuni anni e di mezzo c’è stata anche una pandemia, ma oggi finalmente Marica Pellegrinelli ha voluto condividere con il pubblico i retroscena del suo matrimonio e le motivazioni che l’hanno spinta a chiedere il divorzio.

Sicuramente una cosa che la modella ha voluto specificare è che l’amore con Eros è stato travolgente e pari a un colpo di fulmine, una fiamma che è divampata presto. Come abbiamo detto è molto giovane e quando ha conosciuto Ramazzotti aveva solo 21 anni e nel giro di poco tempo, prima che potesse rendersene conto è diventata moglie e madre. È assai probabile che Marica non si sia data neppure il tempo di valutare se questa era una scelta davvero sua.

Marica ha rinunciato allo studio e seguiva continuamente Eros Ramazzotti in tour, dedicandosi completamente a lui e ai bambin che si portava dietro. In questo modo la ex modella si è completamente annullata per il marito, forse lasciando assopire le sue passioni. Di sicuro essere la moglie di un cantante molto seguito e di successo come lui non era semplice.

Ecco un estratto della sua testimonianza al settimanale F: “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”.

Oggi Eros e Marica sono in buoni rapporti e mantengono la pace soprattutto per il bene dei propri figli, anche se nel frattempo ciascuno vive la sua vita.