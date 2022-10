Stefano De Martino: “Luna Marì? Difficile parlarne perché…” | Dichiarazioni che stupiscono tutti

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati una coppia, ma cosa ne pensa il ballerino della figlia non sua, Luna Marì? Ecco che cosa ha svelato in un’intervista che ha lasciato tutti a bocca aperta

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono innamorati come due adolescenti: le foto che li ritraggono li vedono sorridenti e spensierati. Vi siete mai chiesti qual è il rapporto del ballerino con Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese? Ecco che cosa ha detto De Martino in proposito.

Il ballerino, in un’intervista a Fanpage.it ha anche parlato della sua vita professionale, in particolare dei suoi successi con Stasera tutto è possibile e Bar Stella.

“Stasera tutto è possibile è un programma che mi diverte tantissimo. Negli anni si è creata una compagnia di giro che somiglia più che altro a una comitiva, riusciamo ad andare al lavoro senza preparare troppe cose. È una trasmissione che non pretende di essere straordinaria, ma semplicemente si pone l’obiettivo di alleggerire. Di questi tempi è un lusso“.

“Bar Stella l’ho proposto alla Rai lo scorso anno ed è una di quelle cose rare, mi sono presentato lì con una paginetta che evidentemente ho venduto bene. Quest’anno ritorna con una programmazione più attinente alla sua natura, quella di un live show dove commentare le notizie del giorno, in onda tre sere a settimana. L’ispirazione è quella della chiacchiera da bar in cui si mantiene sempre una linea sottile tra finzione e realtà. Ispirazione arboriana palese, vorrei mandare gli spettatori a letto col sorriso“.

Stefano De Martino: “Sono molto inibito”

Il ballerino ha poi parlato della sua relazione con Belen Rodriguez e del fatto che fosse sempre al centro del gossip: “La cosa che più conta è il giudizio che hai di te stesso, se si avvicina al pregiudizio c’è qualcosa che non va. Io ci metto l’anima in quello che faccio, il mio lavoro è la mia passione assoluta. Come sarebbe andata senza la cronaca rosa, senza il mio incontro con Maria De Filippi, senza essere un ballerino? Questo non lo so. Penso solo che dal momento in cui un’occasione ti viene data, la sola cosa che puoi fare è sfruttarla”.

“Il gossip, come qualsiasi raccomandazione, è una luce che si accende. Se c’è qualcosa sotto quella luce, allora la gente lo nota e ti dà altre possibilità. Inoltre questo è un lavoro in cui ogni anno devi coltivare quello che fai, io potrei sparire anche l’anno prossimo“.

Il ballerino ha poi parlato del uso rapporto con Luna Marì e di quanto sia difficile per lui parlarne: “Sono molto inibito, io mi rendo conto che ogni volta che io Belen ci esponiamo su un tema che per chiunque altro sarebbe banale, diventa un titolo. In fondo è del tutto normale chiedersi del rapporto che si possa avere con la sorella di tuo figlio che non è figlia tua, ci sta chiedersi che sensazione si viva. Ma dal momento in cui sappiamo che tutto è un titolo, abbiamo grande ansia da prestazione”.