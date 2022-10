Heather Parisi, la verità sulla chirurgia estetica: La foto non lascia davvero dubbi | Irriconoscibile

Heather Parisi, grande showgirl italo-americana, dice la sua sulla chirurgia estetica. Sempre bellissima, la donna ha parlato sui social di ritocchini e del tempo che passa.

Il mondo della spettacolo è ricco di personaggi glamour, di donne sempre in forma e al top della loro bellezza. Ovviamente questo showbusiness richiede alcuni standard estetici, condivisibili o meno, ma che condizionano spesso le scelte dei Vip. Molti di questi, infatti, ricorrono alla chirurgia estetica per rimanere sempre al top ed apparire perfetti.

Anche le attrici, le showgirl che meno ti aspetti fanno qualche ritocchino impercettibile ma che contribuisce a renderle davvero bellissime. C’è chi non riesce a rinunciare alla chirugia e c’è, invece, chi fa uso prettamente di trattamenti estetici meno invasivi.

Una delle ballerine, conduttrici e vallette più importanti dello spettacolo italiano ha detto la sua sulla questione ragionando anche sul tempo che passa inesorabile. Stiamo parlando di Heather Parisi icona nazionale degli anni ’80 e ’90.

La donna ha inziato la sua carriera giovanissima diventando una delle più apprezzate ballerine del piccolo schermo sin dalla fine degli anni ’70. Attualmente Heather Parisi vive ad Hong Kong con suo marito e i figli lasciandosi alle spalle già da un po’ di tempo il mondo dello spettacolo italiano.

Tuttavia, la donna è molto attiva sui social e adora condividere la sua vita privata su Instagram per tenere aggiornati i followers. Proprio su questo social network la Parisi ha condiviso un suo scatto accompagnato da un pensiero personale.

La foto di Heather Parisi e la chirugia estetica

Come ammesso su Instagram Heather Parisi ha avuto la tentazione di ricorrere a dei ritocchini per migliorare il suo aspetto e fermare i segni del tempo. Le insicurezze sul suo aspetto sono aumentate anche a causa di chi, durante la sua carriera, pretendeva da lei l‘assoluta perfezione fisica, minando la sua forza interiore.

In verità, adesso, Heather si sente davvero tranquilla ed in pace con la sua esteriorità, il suo viso e corpo ma ammette che ci è voluto un po’ e tanto lavoro su se stessa per raggiungere questa consapevolezza.

Su Instagram, allora, condivide un suo primo piano al naturale dove mette in mostra fiera le rughe e i segni del tempo. La Parisi scrive: “Il tempo ha evidenziato ancora di più i tratti spigolosi del mio viso. Li ha arricchiti di qualche segno“.

Anzi Heather rivela che ha imparato a ringraziare il tempo che passa poiché è stato il grado di farle: “amare il mio viso, la mia pelle e il mio corpo ed ad accettarli come inseparabili compagni di viaggio e di vita”. E aggiunge decisa: “Sono orgogliosa di essere rimasta sempre me stessa”.

Al termine del post la ballerina invita i suoi seguaci a ripostare una loro foto al nature con l’hashtag #ProudToBeNatural in segno di un ritrovato amore per se stessi.