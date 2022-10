“Harry ha tradito Meghan Markle”, salta fuori il nome dell’amante: ecco chi è

I pettegolezzi relativi alla Royal Family non cessano mai, soprattutto quando si tratta di argomenti pruriginosi come un tradimento all’interno di una coppia.

In questo caso parliamo di Harry e Meghan e del fatto che lui avrebbe messo le corna a lei. In questo periodo sarebbe venuto fuori un nome, quello dell’amante di Harry. Ecco cosa sappiamo di questa storia.

Tra i molti rumors che circolano sulle vicende della Royal Family ogni volta sempre più sorprendenti ce n’è una che circola da un po’ di tempo e che vedrebbe Meghan cornificata da Harry. Di sicuro i duchi di Sussex sono tra le coppie famose quelli intorno ai quali si discute di più e di certo loro in qualche maniera hanno contribuito a far parlare di sé, innanzitutto prendendo le distanze dalla Corona e andando a vivere in America, Paese natale di Meghan.

Sta per uscire un documentario sulla vita di Harry e Meghan, documentario che è stato rinviato in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre.

Ora ritorna a galla una notizia di cui si parlava già nel 2018, il tradimento di Harry anche se all’epoca non si conosceva il nome dell’altra persona con cui il Principe aveva una tresca, ma adesso sarebbe saltato fuori il nome. Ecco cosa sappiamo della presunta amante di Harry.

Chi è l’amante di Harry?

Una notizia che sembrava archiviata e che aveva fatto molto discutere cinque anni fa era quella che vedeva Harry cornificare Meghan e sembra, come abbiamo riportato nel precedente paragrafo che adesso sia venuto a galla il nome. Di chi si tratta? E perché proprio adesso si viene a sapere?

Innanzitutto, stando a quanto si conosce al momento si tratterebbe di un volto noto del mondo dello spettacolo. Chi avrebbe fatto il nome è stata Angela Levin, una dei biografi della Famiglia Reale, amica dell’attuale Regina consorte, Camilla Parker Bowles.

Il tradimento si sarebbe consumato all’inizio della relazione tra Harry e Meghan, ma poi la storia sapientemente tenuta nascosta per molto tempo è venuta a galla solo di recente. È stata proprio Angela Levin a parlarne sull’Indipendent dichiarando: “Harry ha tradito Meghan Markle” e suscitando lo scalpore che possiamo immaginare.

Di questo tradimento Levin ne parla anche nel suo libro Conversation with the Prince, risalente al 2018. Il rapporto con quest’altra persona avrebbe avuto luogo durante un primo incontro a una festa privata durante la quale il Principe sarebbe rimasto folgorato dalla bellezza di questa misteriosa donna, al punto da scriverle tanto. Si parla oggi di una vicenda che di fatto risale al 2018 perché è venuto a galla il nome della misteriosa femme fatale.

Si tratta di Sarah Ann Macklin, top model di importanti brand come Burberry, la ragazza è molto conosciuta e inserita bene nel mondo dello showbusiness, conosce peresempio personaggi famosi come Gary Barlow del gruppo dei Take That. Ovviamente con una vita simile Sarah è anche molto attiva sui social anche se tra i suoi contatti non vi è nessun Reale, neppure lo stesso Harry.

Non si sa se Meghan Markle era a conoscenza di questa storia già da allora o se il rimescolamento di carte delle ultime settimane glie lo ha fatto scoprire. Malgrado ciò e qualunque sia la verità Harry e Meghan stanno ancora insieme e dunque le fondamenta di questo rapporto non sarebbero state colpite dalla vicenda.

Probabilmente Meghan considera questa storia l’ennesimo gossip da tabloid e non vi dà alcun peso soprattutto perché se corrispondesse a verità si tratterebbe di un periodo in cui lei e l’attuale marito si stavano conoscendo.