Terribili notizie da Buckingham Palace: la famiglia reale è ormai alla deriva

La Royal Family inglese non smette di sfamare la stampa scandalistica nazionale ed internazionale con nuove indiscrezioni. Questa volta arriva l’amara conferma della separazione. Ecco cosa è successo.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, avvenuta l’otto settembre di quest’anno, la famiglia reale inglese non è stata più la stessa. Cercare di superare ben settant’anni di regno come se nulla fosse non è per niente semplice e Re Carlo è sempre sotto l’occhio del ciclone.

Purtroppo, Carlo è costretto a gestire una situazione familiare non semplice che lo porta a prendere decisioni davvero drastiche. Intanto, il Re sta facendo di tutto per essere anche lui apprezzato dai sudditi inglesi che non sempre hanno visto di buon occhio la sua figura collegandola a quella della compianta principessa Diana.

Con Camilla, Regina consorte per volontà di Elisabetta, il Re sta cercando di raccogliere la pesante eredità lasciata da sua madre e mettere, ancora una volta, il bene del Regno Unito sopra ogni cosa. E’ sicuramene difficile con una famiglia, quella Reale, che pare sempre di più allo sbaraglio, sgretolata da forti problematiche interne che sembrano non trovare soluzioni.

La separazione in casa Windsor è ufficiale! Alcuni membri di Palazzo si dicono addio con grandissimo dispiacere di tutti. Eppure, la rottura era già nell’aria.

Harry e Meghan sempre più lontani

E’ ormai assodato da un po’ di anni quanto tra la coppia Harry-Meghan e la Royal Family non scorra più buon sangue. Da quel lontano gennaio 2020, quando i due coniugi hanno annunciato l’abbandono dei doveri reali e il trasferimento in America, le cose a Buckingham Palace sono andate sempre peggio.

Harry e Meghan hanno fatto dichiarazioni shock in svariate interviste, tra cui quella con Oprah Winfrey, in cui accusavano la famiglia di lui di razzismo, classismo e tanto altro e di tutta risposta i Windsor avevano respinto ogni critica affermando quando, in verità, avessero dato solo amore ad Harry e sua moglie Meghan.

Niente da fare secondo il piccolo di casa: il trattamento da lui ricevuto è sempre stato molto diverso rispetto a quello riservato a suo fratello maggiore William e da qui gli inizi dei dissapori. Ora arriva un libro bomba che promette di cambiare nuovamente le carte in tavole e di allontanare il secondogenito del Palazzo dalla sua famiglia d’origine.

Il dieci gennaio arriverà in tutto il mondo il libro The Spare (che in inglese significa “il secondo”, “il ricambio”), autobiografia di Harry ricca di scandali e verità nascoste che sta letteralmente facendo spaventare tutti i Reali. Il libro promette rivelazioni assurde e a Palazzo sono molto intimoriti.

Le divergenze sarebbero così forti da spingere Harry e Meghan a declinare l’invito nel Regno Unito da parte di Re Carlo in occasione delle festività natalizie. Il figlio di Elisabetta avrebbe voluto la famiglia unita dopo la morte di sua madre ma purtroppo questo non avverrà e i coniugi della discordia continueranno la loro vita in America lontani da Backingham Palace alla ricerca di una loro identità e di una vita, forse, più tranquilla.

Anche se, c’è da dire, che dopo l’uscita di The Spare nulla sarà più davvero lo stesso.