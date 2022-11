Laura Pausini racconta il dramma privatissimo: “Ho passato due giorni interi in lacrime” | la delicata confessione

Laura Pausini parla di un momento difficile vissuto nell’ultimo periodo colmo di stress: “Mi sono sfogata per due giorni interi in lacrime”, ha confessato. Ecco cosa è successo e cosa ha fatto sentire sotto pressione la cantante emiliana.

Il dramma emotivo di Laura Pausini

Laura Pausini è una delle cantautrici italiane di maggior successo che con la sua voce e le sue canzoni è riuscita a conquistare una grande fetta di mondo anche al di fuori dello stivale.

Uno degli ultimi riconoscimenti ricevuti dalla cantante dell’Emilia Romagna è il Latin Grammy Awards, che le ha permesso di segnare l’ennesimo record e spuntare un altro memorabile successo.

Infatti, la Pausini è la prima donna italiana a vincere l’importante premio rivolto alla musica latina ed è stata in grado, ancora una volta, di portare in alto il nome del nostro paese e della nostra musica.

Parlando dei suoi successi e in particolare di questo ultimo importante riconoscimento, Laura Pausini ha confessato un episodio inedito che testimonia un periodo colmo di stress. Per farlo, infatti, si è servita di parole cariche di sentimento ed emotività. Ecco come si è raccontata.

Il racconto di Laura Pausini

“Avevo talmente tanti pensieri chiusi nel mio cuore da tanti mesi, legati alle paure, al mio non sentirmi mai all’altezza della situazione. Mi sono sfogata per due giorni interi in lacrime”, ha confessato la Pausini.

Insomma, un traguardo bellissimo che però porta dietro di sé momenti di ansia e stress dovuti alle alte aspettative che le persone ripongono su di lei.

Laura con queste parole dimostra che non è sempre facile gestire la carica emotiva, ma ancora una volta non si è fatta vincere dall’ansia e dallo stress, ottenendo un importante riconoscimento per se stessa e per l’intero paese.

Nonostante ci siano stati dei momenti difficili durante la sua vita, la Pausini ha reagito nel migliore dei modi, dando sempre sfogo alla sua vena artistica, senza mai soffocarla.

Inoltre, dopo la pubblicazione del riconoscimento sui social, alcuni utenti le hanno fatto notare che all’estero sarebbe più apprezzata che in Italia, consigliandole di continuare la sua carriera lontana dal nostro Paese,

“L’Italia non se la merita, non apprezzano la qualità di questa donna“, sostiene una sua fan.

“Non è vero dai, se non mi apprezzassero non riempirei gli stadi e il Circo Massimo. Io mi sento molto amata dal pubblico italiano. Davvero, vi sarò riconoscente per sempre”, ha risposto Laura, dimostrando ancora una volta quanto ci tenga alla sua Italia.