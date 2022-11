Carlo III rischia il trono, spunta la lettera segreta: “Non è lui l’erede” | trema la monarchia inglese

Carlo III ancora una volta messo alle strette. Deve dare spiegazioni a molti rumors che stanno emergendo a proposito della Royal Family. Tra gli ultimi, quello di una lettera segreta che potrebbe cambiare le sorti del regno.

La lettera inedita

Mancano pochi mesi prima dell’attesissima incoronazione di Carlo III, che diventerà ufficialmente Re d’Inghilterra, in quanto successore della dipartita Regina Elisabetta – scomparsa lo scorso 8 settembre dopo 70 anni di regno.

Una lettera inedita saltata fuori in queste ore, però, potrebbe cambiare irremediabilmente le carte in tavola: Carlo rischia il posto sul trono? Ecco quello che sta succedendo e scombussolando la monarchia inglese.

In queste ore non si parla d’altro: dalle mura di Buckingham Palace è trapelato il testo di una lettera segreta che racconta una verità sconcertante. Le parole contenute all’interno non favoriscono l’ascesa al trono di Carlo III, che ora è con le spalle al muro e disarmato. Come farà a gestire questa pesante indiscrezione sul suo conto?

Stravolta la dinastia inglese

La notizia choc promette di far perdere la corona al nuovo Re d’Inghilterra: infatti, sembra che sia il principe William l’erede futuro della Regina Elisabetta, e non Carlo III.

Lo scandalo prende forma da una lettera segreta scritta dall’amatissima Lady Diana qualche tempo prima di morire. Dopo anni, la lettera è stata riportata alla luce dai maggiori giornali internazionali che si stanno occupando della delicata questione pochi mesi prima dell’incoronazione di Carlo.

Secondo quanto affermato da Andersen, autore del libro “The King: the life of Charles III” prossimo all’uscita nelle librerie, esistono molti retroscena nascosti che raccontano e testimoniano di un rapporto conflittuale e violento che legava Lady Diana e suo marito Carlo.

Certo, tutti sapevano che tra i due le cose non andavano bene, per stessa ammissione della così detta “principessa triste”, ma nessuno si aspettava che la situazione fosse così grave e che comprendesse la violenza.

Nel libro si leggono le testimonianze di alcuni dipendenti di corte che temevano addirittura che le armi depositate a Highgrove potessero essere utilizzate dai sovrani durante le loro violente discussioni.

Sembra proprio che l’omicidio fosse dietro l’angolo e che a Buckingham Palace non si dormisse sogni tranquilli per via del rapporto conflittuale che legava Carlo e Diana.

E qui spunta l’indiscrezione: sembra proprio che Diana abbia lasciato una lettera scritta indirizzata a Carlo, nella quale lo minacciava, scrivendogli nero su bianco che William avrebbe preso un giorno il suo posto in qualità di erede al trono d’Inghilterra.