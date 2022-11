Indicente aereo Royal Family: Camilla Parker a rischio di vita | Ecco come sta

La Regina consorte d’Inghilterra, Camilla Parker, ha rischiato la vita durante un viaggio aereo in solitaria di ritorno dall’India. I sudditi gridano al miracolo, è stato sfiorato un incidente in volo. Ecco qual è stata la dinamica.

Non è di certo un periodo facile quello che sta attraversando Camilla, che si trova travolta da impegni in qualità di Regina Consorte e vede il suo Carlo, ora Re d’Inghilterra con grandi responsabilità che pesano sulle spalle.

Proprio per via di questo stress e dei nuovi impegni a cui devono assolvere i due coniugi reali, la Regina consorte è recentemente partita per un viaggio rilassante e revitalizzante con destinazione India.

Questa volta è andata da sola, però, senza la compagnia di suo marito Carlo, travolto dai suoi impegni reali. E proprio durante il viaggio aereo di ritorno è successo l’inimmaginabile: Camilla Parker ha rischiato la vita in volo. Ora sta bene fortunatamente, ma i sudditi inglesi – che negli anni hanno imparato ad apprezzarla – gridano al miracolo. Il racconto mette i brividi.

L’incidente aereo sfiorato

Nelle ultime settimane la nuova Regina Consorte d’Inghilterra ha deciso di concedersi un viaggio rilassante in India. Secondo quanto riportano fonti vicine alla famiglia reale, la Parker sarebbe partita per trascorrere circa dieci giorni nel continente indiano, in un resort specializzato proprio in terapie anti-stress e di ringiovanimento.

Secondo quanto riportato dal Times of India, inoltre, si sarebbe trattato di un viaggio privato a scopo ludico: questo vuol dire che Camilla non sarebbe andata lì per sbrigare impegni diplomatici, ma solo per rilassarsi.

La moglie di Carlo sembra che abbia alloggiato in un lussuoso resort a Bangalore, famoso per proporre terapie olistiche, dove già si sarebbe recata in passato per i suoi viaggi in compagnia di Carlo. Questa volta, però, Camilla era sola e ha vissuto un incubo durante il viaggio di ritorno in Inghilterra. Durante le ore di volo è stato sfiorato l’incidente aereo.

Camilla, per via degli impegni di Carlo – ora Re d’Inghilterra – ha dovuto intraprendere il viaggio in solitaria. Infatti, mentre la moglie si trovava in India per il suo viaggio rilassante, il neo-re ha dovuto nominare il nuovo Primo Ministro Rishi Sunak.

Venendo del problema in aereo, i giornali britannici riportano che durante il volo di ritorno dall’India, il veicolo avrebbe avuto un piccolo incidente a causa di uno scontro con un uccello. Tutto è andato per il meglio ma Camilla ha vissuto attimi di panico durante il suo ritorno al Palazzo reale.