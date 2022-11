Principe Filippo: figlio illegittimo nascosto per 90 anni | Elisabetta ha insabbiato tutto

Dopo 90 anni è emersa una scomoda verità per la famiglia reale: il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, aveva un figlio illegittimo che ha sempre tenuto nascosto. Ancor più grave, la regina lo sapeva: ecco cos’è accaduto

Di nuovo scandali per la famiglia reale: questa volta è il principe Filippo a far parlare il gossip e il popolo inglese dopo la verità sul uno dei suoi figli illegittimi. Una storia torbida in cui è coinvolta anche la defunta regina Elisabetta II.

Dopo la scomparsa della regina, nel Regno Unito è scoppiato il caos. Sembra come se tutte le bombe avessero aspettato la dipartita di Elisabetta II per esplodere e rendere la vita più difficile a Carlo III. Il nuovo re ha a che fare non solo con un regno da gestire, ma anche con gli scandali che riguardano sia lui in prima persona che gli altri membri della famiglia reale.

Forse Elisabetta II era stata in grado di tenere tutto sotto controllo e ora che se n’è andata le cose stanno cominciando a sfaldarsi. Carlo III ha di fronte a sé delle sfide non da poco, prima fra tutte la responsabilità di conquistare la fiducia del popolo che ancora è piuttosto freddo nei suoi confronti.

Principe Filippo e quel figlio illegittimo

Neanche i morti possono riposare in pace: il gossip ha preso di mira il principe Filippo, ex consorte della regina Elisabetta che se n’è andato prima di sua moglie. La loro storia d’amore aveva conquistato tutti e i loro sentimenti sembravano quanto di più profondo si potesse immaginare. Eppure sono emersi dei segreti che hanno cambiato totalmente la storia.

Sembra infatti che Filippo avesse diversi figli illegittimi sparsi per il mondo, nati da relazioni extraconiugali e tradimenti perpetrati nel tempo. Tradimenti che, a quanto pare, la regina Elisabetta II conosceva. La donna non aveva mai chiesto totale fedeltà al marito e lui, a partire dalla fine degli anni ’40, aveva avuto diverse notti di passione con alcune donne.

Una di queste era Helene Cordet, attrice greca e amica d’infanzia di Filippo. Pare che l’uomo abbia avuto un figlio con lei, di nome Max. Negli anni ’90 si venne in effetti a sapere che Filippo aveva pagato gli studi al ragazzo e che costui aveva frequentato la stessa scuola di Carlo e gli altri figli legittimi.

La regina non commentò mai la situazione, ma evidentemente l’aveva accettata e aveva perdonato il marito. I tradimenti si conclusero qualche anno dopo e la questione venne dimenticata da tutti. Alla morte di Filippo, però, pare che la sua eredità sia stata divisa tra quattro donne, ovvero le sue presunte amanti.