Albano Carrisi, incidente gravissimo: ecco cos’è successo

Bruttissima disavventura per la figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi e la sua amica tiktoker Glenda Resta. Le due hanno fatto un incidente assurdo che, però, sarebbe potuto essere ancora più tragico. Ecco il racconto drammatico dell’amica.

La notte di Halloween è una delle serate più divertenti per i giovani di oggi. Purtroppo, però, per la figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi il 31 ottobre non è stata per nulla una bella serata. Jasmine ha voluto festeggiare Halloween con la sua amica Glenda Resta, star di Tiktok andando a ballare ma quello che sarebbe dovuto essere un momento goliardico si è trasformato in un incubo.

Le due sono state coinvolte in un terribile incidente e a detta di Glenda sarebbero davvero due vere e proprie miracolate. La tiktoker ha condiviso un video di loro due insieme con una caption che ha destato la curiosità di molti. Glenda ha scritto: “Eravamo spensierate prima dell’incidente”.

A questo punto diversi utenti si sono chiesti cosa fosse successo ed è qui che è partito il racconto drammatico di Glenda riguardo la difficile notte di Halloween.

L’incidente di Jasmine Carrisi

Secondo quando dichiarato da Glenda, lei e Jasmine sono rimaste coinvolte in un brutto incidente proprio durante la notte più spaventosa dell’anno dopo una serata all’insegna della spensieratezza.

Prima di uscire a ballare le due avevano cenato da Jasmine ed un particolare che riguarda una sensazione di Albano adesso risulta assolutamente profetico: “La sera stessa Al bano ci ripeteva in continuazione di non andare, di rimanere a casa. Era proprio insistente, come se si sentisse dentro di sé che sarebbe accaduto qualcosa“.

Jasmine e la sua amica hanno deciso di prendere un auto per fare rientro a casa dopo essere andate a ballare. Ed ecco che arriva il momento più difficile:“Improvvisamente, all’autista viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto” – ha continuato Glenda mentre approfondiva i dettagli sull’incidente.

L’auto è andata nella corsia opposta sfondando addirittura il muretto. Glenda ha affermato scossa:“Siamo vive per miracolo. È davvero un miracolo”.

Fortunatamente entrambe le ragazze stanno bene e hanno avuto poche ripercussioni sulla loro salute se non un grandissimo spavento. Ad avere la peggio, ovviamente, è stato l’autista che ha riportato alcune fratture. Il caso ha voluto che non ci fossero altre macchine coinvolte quella che poteva essere una tragedia si è trasformato in un terribile ricordo.

Incredibile, però, il presentimento di Albano: l’uomo sentiva dentro di lui che qualcosa quella sera sarebbe andata storta. Eppure, grazie a Dio tutto è bene quel che finisce bene e Jasmine e Glenda sono serene. La piccola di casa Carrisi, tuttavia, non ha commentato l’accaduto.