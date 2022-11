Addio Ornella Vanoni, l’annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire | Non ce l’ha fatta

Icona intramontabile della musica, Ornella Vanoni distrugge con un post social i suoi fan.

Differente, fuori dal coro, curiosa anche se timida, anticonformista, ma disciplinata, nella vita come nelle professione, teatro e musica leggera: Ornella Vanoni ha fatto del suo essere artista una virtù. Una straordinaria carriera e una straordinaria artista che ancora oggi fa sognare milioni di fan ( e anche qualche simpatizzante).

Con le sue 88 candeline, 61 album all’attivo, i grandi successi riscossi nel corso della sua incredibile parabola artistica, Ornella ha dato il recente annuncio che ha gelato il sangue dei fan.

Pluripremiata artista dal timbro inconfondibile Ornella ha ricevuto come riconoscimento della sua cifra artistica il Premio Tenco Speciale con questa motivazione:

“Straordinario esempio di interprete e autrice di una canzone sempre intelligente e ai vertici della qualità artistica, fin dagli esordi ha fornito suggestioni musicali spesso inedite e ha continuato a farlo in tutta la carriera. Con un inconfondibile stile che privilegia l’emozione, ci ha presentato le canzoni della mala, le composizioni dei cantautori genovesi e milanesi, la grande canzone poetica brasiliana andando anche a scoprire nuovi talenti compositivi nelle giovani leve italiane”.

Lei, misteriosa e chiarmente come solo le grandi dive sanno essere; lei, con il suo modo di fare più unico che raro lei; che ha scritto alcune delle pagine più meravigliose della storia della nostra musica si mette finalmente allo scoperto.

Personalità capace di catturare grande curiosità nei suoi confronti, Ornella è stata da sempre oggetto e collaboratrice di numerose interviste che hanno reso merito alla sua grande schiettezza.

Oggi, in un mondo sempre più connesso, anche Ornella affida ai propri canali social le sue parole più intime e il racconto dei suoi momenti più bui.

Non molto tempo fa, infatti, la cantante ha annunciato a mezzo post di Facebook, e poi anche Instagram, una notizia devastante. I fan sono stati travolti da una pessima notizia, giunta all’improvviso, che li ha scatenati sul web.

L’intramontabile Ornella, con un post su Facebook subito dopo ripostato anche tra le storie Instagram, ha infatti annunciato ai suoi fan di aver bisogno di prendersi una pausa.

“Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono – ha spiegato sulla sua pagina ufficiale – Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo”.

La veterana della musica italiana ha così concluso il suo triste messaggio. Distrutti i suoi fan che però commentano con quasi mille risposte in cui hanno espresso tutta la propria ammirazione: “Brava Ornella, sempre con grandi progetti e tanta ironia!!! Ti vogliamo così grande Ornella!.

Tanti auguri!” scrive qualcuno e altri infine si sono soffermano sulla decisione della Vanoni affermando: “Il riposo è fondamentale per ritrovare le energie, tu sei una superdonna e ti seguo sempre con ammirazione, nei miei concerti c’è sempre un omaggio modesto alla tua grandissima arte“.