Luca Giurato è scomparso: il motivo è molto serio | Ecco cosa è successo

Presenza costante e quotidiana della Rai Radio Televisione italiana, Luca Giurato è recentemente scomparso dai nostri schermi. Ecco cosa è successo.

Luca Giurato, giornalista e conduttore romano tra i più longevi della televisione italiana, classe 1939, da sempre accompagna l’immaginario collettivo degli italiani con una carriera di oltre sessant’anni. Figlio di un diplomatico siciliano e nipote del drammaturgo e regista Giovacchino Forzano, dal 1965 è giornalista professionista, dapprima al quotidiano La Stampa per poi passare alla direzione del GR1, giornale radio di Radio Rai e alla vice-direzione del TG1 fino al 1990.

Ma il suo esordio televisivo avviene nel 1993 in A tutta stampa, rassegna stampa all’interno del TgUno notte. Nello stesso anno affianca la regina della domenica pomeriggio, la biondissima e venetissima Mara Venier nella conduzione appunto di Domenica In con la quale ha instaurato un forte rapporto d’amicizia che dura tutt’oggi.

Da lì diventa il volto di Unomattina fino al 2008. Ad affiancarlo in questa pluriennale esperienza mattutina che lo ha innalzato agli altari della celebrità trasversale a tutte le fasce d’età dei telespettatori italiani, diversi volti, anch’essi iconici della tv nostrana, da Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici, Monica Maggioni ad Eleonora Daniele.

Uomo di straordinaria cultura e fortemente dotato di simpatia e soprattutto una enorme autoironia, Luca Giurato è noto per la grande quantità di gaffe e lapsus linguae ( un paio tra tutti, il leggendario “a pra foco” e “buongiollo”) puntualmente ripresi dalla Gialappa’s Band in Mai dire gol e a cui Striscia la notizia ha dedicato nel tempo una rubrica chiamata Ci avrei Giurato.

Intervistato nel 2016 da Verissimo, Giurato confessò che: “Il 70% delle mie gaffe sono originali, ma ammetto che quando ho visto il grande successo che riscuotevano, qualche volta ci ho marciato!”.

Nonostante la popolarità e l’affetto degli italiani da diversi anni è però sparito dal piccolo schermo. Cos’è successo? Sicuramente cause di forza maggiore: l’età ( 82 anni non sono pochi per reggere lo “stress” da conduzione) ma soprattutto il desiderio di dedicarsi maggiormente alla famiglia e alla pensione.

Luca Giurato è infatti sposato in seconde nozze da oltre vent’anni con la collega Daniela Vergara di Craco, giornalista Rai anche lei, discendente di un’antica famiglia della nobiltà napoletana (Vergara Caffarelli). Fu lei che nel 1992, condusse l’intervista in cui Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano, definì mariuolo isolato Mario Chiesa, primo arrestato di Tangentopoli.

Luca, oltre a due fratelli e una sorella ha inoltre un figlio nato dal primo matrimonio con Gianna Furio, che lo ha reso nonno.

Dal 2017, anno in cui è andato in pensione ha deciso di declinare tutte le proposte lavorative che gli sono state fatte pur di non lasciare orfani i suoi affezionati telespettatori.