Ornella Vanoni si è fratturata il femore: Fan preoccupati | Le condizioni di salute 

Ornella Vanoni ha 88 anni e di certo una caduta con relativa frattura del femore può essere un problema serio alla sua età. Doveva iniziare un tour il prossimo 10 novembre ma ha dovuto rimandare i concerti. Ecco cosa sappiamo sulle sue condizioni attuali.

Ornella Vanoni è una delle ultime icone della musica italiana, amatissima sia dagli adulti che dai giovani per la sua verve e la sua onestà. La sua voce inconfondibile è una delle massime rappresentanti della musica italiana, le sue canzoni si cantano ancora adesso in tutto il Paese e sono tra le più belle mai scritte. Ha fatto coppia fissa, sia artistica che di vita, per un certo periodo con un altro grande tra i cantautori italiani, Gino Paoli; almeno finché quest’ultimo non si è innamorato di Stefania Sandrelli.

Su Ornella Vanoni è stato già detto tutto sia in termini musicali che personali con la sua grande personalità e un estro che la rendevano e la rendono tutt’oggi il personaggio che è, Ornella Vanoni si è sempre saputa distinguere. Di sicuro se dovessimo eleggere un esempio di libertà espressiva e di pensiero, Ornella Vanoni rappresenterebbe a pieno queste due qualità.

Ultimamente l’abbiamo vista spesso in televisione, in diversi interventi pubblici nei salotti televisivi più famosi. Anche lei come Orietta Berti e Gianni Morandi si è rinnovata musicalmente per avvicinarsi di più ai giovani, basti pensare al brano Toy Boy con Colapesce e Di Martino una delle hit della scorsa stagione.

Sono davvero diversi i capolavori incisi da Ornella Vanoni, a partire dal 1956, anno in cui ha iniziato la sua attività. Nella prima parte della sua carriera ha avuto alcune esperienze radiofoniche. Ha partecipato infatti a due trasmissioni, intitolate rispettivamente Gran varietà e Più di così, entrambe dirette dal regista italiano Federico Sanguigni.

Lo scorso anno ha pubblicato il suo ultimo album intitolato “Unica”, all’interno del quale si trovano undici tracce, un bel risultato per una cantante di 88 anni che possiamo considerare come una sorta di memoria storica della musica italiana, un vero record vivente. Purtroppo di recente Ornella Vanoni ha avuto una spiacevole disavventura, è caduta mentre camminava su un marciapiede a Milano, c’era una buca e vi è caduta dentro con la gamba rompendosi il femore.

Ornella Vanoni ha rimandato il tour

Ornella Vanoni si è rotta il femore in seguito a una caduta in una buca su un marciapiede a Milano, a parlare della disavventura è stata la stessa Ornella attraverso una nota in cui comunicava il rinvio di alcune date del suo tour “Le donne e la musica”, che doveva partire il prossimo 10 novembre da Firenze.

Ecco le sue parole: “Sono dispiaciuta, ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e voi”.

Il tour riprenderà il 3 dicembre da Padova e proseguirà a Roma, Brescia e Milano, il 13 dicembre. Le date saltate adesso saranno riprese nel 2023.