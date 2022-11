Paura per Barbara Palombelli: inseguita da un uomo, molestie e terrore / Situazione agghiacciante

Paura per Barbara Palombelli: la giornalista è stata inseguita da un uomo che la voleva molestare. Attimi di puro terrore per la donna, che per fortuna ora sta bene. Ecco che cosa è successo

Barbara Palombelli si è trovata in una situazione davvero agghiacciante: la giornalista è stata inseguita da un uomo che voleva molestarla e portarla via. Per lei sono stati momenti incredibili, dove ha visto tutta la sua vita passarle davanti.

La maggior parte dei telespettatori conoscere la Palombelli per la conduzione di Forum su Canale 5. La trasmissione continua a essere una delle più seguite dai telespettatori. Gli ultimi dati parlano del 19.5% di share e 1.486.000 spettatori, numeri incredibili che lo hanno reso più seguito addirittura della partita dei mondiali.

Ma la giornalista è conosciuta anche per aver condotto Samarcanda e Domenica In, dove si è occupata di intervistare tantissimi ospiti con la sua professionalità. Oggi è sposata con Francesco Rutelli, parte della sinistra ecologica italiana e in passato Sindaco di Roma.

Barbara Palombelli: “Vittima di molestie”

La giornalista ha vissuto un episodio davvero terribile e spaventoso dal quale, per fortuna, non ha subito conseguenze se non un’enorme paura che ancora si porta dentro. Lo ha raccontato durante un’intervista, dove ha parlato di essere stata inseguita a lungo.

La confessione è stata molto difficile, perché la Palombelli ha dovuto rivivere un episodio che l’ha fatta soffrire enormemente. Alla fine però si è aperta e ha raccontato di quando, da giovane, un uomo le si è avvicinato con l’auto mentre lei era alla fermata dell’autobus e l’ha seguita per diverse centinaia di metri.

L’uomo era intenzionato a farle del male e molestarla, e forse sarebbe successo se non fosse intervenuto il padre dell’allora ragazza, che dopo aver capito cosa stava per accadere è corso verso l’uomo e l’ha letteralmente buttato fuori dalla macchina per dargli una bella lezione. Il genitore, preso dalla rabbia, ha aperto il portello dell’auto e ha fatto scendere l’uomo per dargli una strigliata.

“Mio padre quella volta che ero stata inseguita mi salvò la vita. Rincorse l’uomo che mi voleva molestare e lo buttò letteralmente giù dall’auto” ha rivelato la giornalista, ancora molto scossa per l’accaduto. Da quella volta, che per fortuna si è conclusa solo con tanta paura e nient’altro, la giornalista non ha più subìto molestie del genere.

Si è trattato comunque di un episodio davvero strano e terrificante che la Palombelli si ricorderà per sempre. La giornalista ne ha voluto parlare probabilmente per sensibilizzare l’opinione pubblica e svelare che anche lei ha sofferto della cattiveria di una certa categoria di uomini.