Valerio Scanu finisce in tribunale: ecco cosa sta succedendo al cantante

Inaspettata rivelazione sul cantante sardo Valerio Scanu, recentemente su tutti i giornali per la sua vita privata. Scanu, ora, è finito il tribunale ma vediamo il perché.

Valerio Scanu è un cantante italiano divenuto celebre per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ormai nel lontano 2008. Da quel momento, però, quella che prima era una passione si è trasformata in un vero e proprio lavoro che lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo nel 2010 con il brano Per tutte le volte che…

Valerio Scanu, però, con il passare degli anni nonostante la partecipazioni a diverse trasmissioni come Tale e Quale show, Ballando con le stelle e Il Cantante mascherato ad esempio, ha messo la sua carriera da personaggio dello spettacolo e da musicista un po’ da parte. Adesso per Scanu molte cose sono cambiate rispetto al passato e la sua vita ha preso una piega alquanto particolare.

Il cantante, nonostante delle nuove scelte fatte negli ultimi anni, sarà comunque presente il sette dicembre al Concerto di Natale a Roma, segno di un amore mai finito per la musica. Eppure, il suo posto oltre che il palcoscenico, adesso sembra essere un altro: Il tribunale! Vediamo nei dettagli quello che è successo al musicista sardo.

Valerio Scanu e la sua nuova vita

Parallelamente alla sua carriera di cantante Scanu ha intrapreso anche quella di avvocato, laureandosi a luglio in Giurisprudenza con 110 e lode. Come riportato da Diva e Donna in un’intervista Scanu sta facendo attualmente il praticantato in uno studio legale.

Ecco cosa ha dichiarato: “Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto”.

Una svolta inaspettata, quella di Scanu che, però, dimostra la voglia di affermarsi in un altro campo oltre quello della musica e dello spettacolo. Per Valerio Scanu comunque questo è sicuramente un momento d’oro se si guarda anche alla sua vita privata. Infatti, Scanu ha annunciato pochi giorni fa il matrimonio con il suo fidanzato Luigi Calcara che verrà con molta probabilità celebrato nel 2023.

Per la prima volta dall’inizio della sua vita pubblica, Valerio Scanu ha parlato della sua intimità facendo coming out pubblicamente. Valerio, quindi, sembra essere veramente felice in questo momento e gran parte di questo sentimento è dovuto al rapporto con Luigi.

Proprio Luigi è stato colui che si è avvicinato per primo a Valerio tramite un direct su Instagram iniziando con lui una storia prima passata in sordina e adesso divenuta pubblica. Tra lavoro e amore, per Valerio Scanu ci sono solo tantissime soddisfazioni.