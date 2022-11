Chi è Luigi Calcara? Futuro sposo di Valerio Scanu e professore d’ingegneria. Tutto su di lui

Un siciliano ha conosciuto l’amore grazie ad un sardo. Così le due isole maggiori d’Italia si uniranno in matrimonio: il dottore Calcara e il cantante Scanu.

Dal 2020 Luigi Calcara e Valerio Scanu sono una coppia e presto convoleranno a nozze. Entrambi molto riservati riguardo alla loro vita privata, non potranno esonerarsi per troppo tempo dal rivelare al pubblico qualche dettaglio in più sulla loro storia d’amore.

Chi è il futuro sposo di Scanu?

Luigi Calcara è la dolce metà di Valerio Scanu da circa 2 anni. Nato in Sicilia e trasferito nella capitale per lavoro ha intrapreso una carriera universitaria promettente come docente e ricercatore per materie scientifiche. Ha 32 anni e al momento è insegnante di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica all’Università Sapienza di Roma.

Luigi è uno studioso a tutto tondo e un professore di talento, come mostra il suo curriculum vitae. Ma quando è libero dagli impegni professionali non perde mai l’occasione per ritornare nella sua terra natale e spendere più tempo possibile a godersi il blu del mare siciliano, come possiamo vedere dalle sue foto pubblicate sui social media.

L’amore per il mare e le spiagge è certamente un’altra cosa che condivide con il suo futuro sposo, dal momento che Valerio è sardo. I due giovani innamorati, infatti, provengono dalle due isole italiane più grandi e non ci resta che aspettare di scoprire quale delle due avrà l’onore di ospitare la loro imminente unione civile. Si accettano scommesse!

La fatidica domanda dell’allievo di Amici

“Mi vuoi sposare?” Così ha chiesto Valerio Scanu, che ha subito ricevuto un sì come risposta dal suo fidanzato Luigi Calcara. Il cantante ha organizzato l’occasione in modo preciso, per una classica e romantica proposta di matrimonio. Si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello e ha domandato, aspettando speranzoso un sì che ha sentito immediatamente pronunciare.

Il tutto accompagnato dagli applausi di parenti e amici e da una canzone di Eros Ramazzotti come sottofondo. L’intera scena è stata filmata da un amico della coppia, grazie al quale abbiamo potuto assistere anche noi al fatico passo di Valerio Scanu sui social.

Decisione importante per il ragazzo sardo, dal momento che non aveva mai fatto prima una dichiarazione pubblica sul suo orientamento sessuale. Stiamo parlando di un matrimonio che avverrà in un futuro molto prossimo; quindi, non dobbiamo fare altro se non attendere le foto del gran giorno!