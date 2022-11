Romina Power, perché si veste sempre così? È commovente il motivo dietro le tuniche e le ciabatte

Perché Romina Power si veste nello stesso modo da anni? Il motivo dietro le sue lunghe tuniche e le scarpe basse e ciabatte è davvero strano, a tratti commovente: ecco svelato il segreto dietro il suo outfit bizzarro.

Molti si chiedono come mai Romina Power si vesta sempre con vestiti lunghi e ampi e scarpe basse e poco vistose. Sono ormai tantissimi anni che il suo outfit non cambia ed è molto diverso da quello che era solita portare all’inizio della sua carriera. Come mai questa scelta così particolare?

La cantante fin dall’inizio della sua carriera si è distinta per il suo talento e la sua eleganza. Saranno state queste due caratteristiche a far innamorare di lei Al Bano? Quel che è certo è che adesso Romina Power è molto diversa da come appariva all’inizio, soprattutto per il suo modo di vestirsi in pubblico.

Romina Power e il suo outfit: ecco i motivi della scelta

Sono ormai tanti anni che non vediamo Romina Power con qualcosa di più elegante dei suoi abiti lunghi e le scarpe basse, o addirittura sandali o ciabatte. In tanti hanno cominciato a chiedersi che cosa si celi dietro questa scelta così strana e finalmente è uscita fuori la verità.

I motivi sono due: il primo è legato a un problema al ginocchio che la costringe a indossare solo calzature comode e senza tacco. Purtroppo la cantante si è dovuta operare e oggi è costretta quasi a zoppicare per via dell’operazione a cui si è dovuta sottoporre.

“Ho dovuto fare la protesi al ginocchio, perché non andava più, sono inciampata troppe volte e alla fine il ginocchio ha detto basta, non ce la faccio più. Ora faccio parte del gruppo delle persone con la protesi e sapete quanto è duro, soprattutto il recupero è doloroso. I dottori dicono che alcune persone dopo due mesi stanno benissimo, altre dopo otto mesi. A una donna togliere una camminata è togliere molto della sua grazia. È brutto andare in giro zoppicando” ha raccontato.

Per quanto riguarda invece le tuniche, il motivo è più particolare ed è legato alla sua filosofia di vita. L’artista si è infatti avvicinata alla filosofia Buddhista e ha deciso di abbracciarla completamente, liberandosi del “superfluo”.

“Nel 2008 quando abitavo a Palm Springs, in California, e assistevo mia madre, alcune amiche mi invitarono a partecipare ai corsi di meditazione in un centro di buddismo Nuovo Kadampa.

Da quel momento non ho più smesso” ha confessato. “Mi è servito a mettere le cose nella giusta prospettiva: ci rende consapevoli che ogni nostra azione ha una ripercussione nel nostro ‘continuum mentale’. In realtà siamo esseri eterni che ‘abitano’ dei corpi per un determinato periodo. Io penso che sarebbe più giusto chiedere ‘quanti anni ha il tuo corpo?’ invece che ‘quanti anni hai?’ “