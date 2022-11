Romina Power, problemi di salute. Sono tutti preoccupati per lei: “Sto male, ecco cosa sta succedendo al mio corpo”

I fan di Romina Power sono molto preoccupati perché la cantante avrebbe rinunciato a un evento di tipo spirituale. La serata in questione si svolgeva al Museo di Castromediano di Lecce ma le sue recenti difficoltà di salute, dovute a quanto sembra a un intervento che ha subito un po’ di tempo fa. Sappiamo che l’approccio di Romina Power è sempre molto positivo ma, malgrado ciò, questa notizia ha comunque fatto preoccupare i fan.

Romina Power ha scritto sui propri canali social di avere difficoltà nei movimenti, un limite che in questo periodo le impedisce di muoversi con agilità e di partecipare ad alcuni eventi, tra questi un evento spirituale che si svolge a Lecce. Pare si tratti di un intervento al quale si sarebbe sottoposta tempo fa e che le porta ancora alcune ripercussioni. Questo è quanto ha detto durante il suo ultimo intervento in televisione, nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

La cantante di origini americane ha voluto mandare un messaggio di saluto al pubblico dell’evento spirituale leccese al quale avrebbe dovuto partecipare per scusarsi della sua assenza. Queste le parole di Romina Power: “Volevo essere con voi questa sera fisicamente, ma ci sono spiritualmente”. Le motivazioni sarebbero di salute e se da una parte i fan si sono dispiaciuti per l’assenza della cantante, allo stesso tempo sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

Romina Power ha poi aggiunto: “Mi dispiace deludere qualcuno che si aspettava di incontrarmi stasera a Lecce, al Museo di Castromediano, ma i miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà; ma mi dispiace”.

I problemi di salute di Romina Power

Romina Power è sempre stata molto attiva sui social e ha spesso condiviso delle cose e delle situazioni che le sono capitate nella sua vita privata. Basti pensare alla tragica esperienza di sua figlia Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose nel 1994 e a cui lei dedica un post ogni volta che può.

In questi giorni, proprio in riferimento alla sua difficoltà di deambulazione ha raccontato: “Sfortunatamente il mio corpo, in questo periodo, mi sta dando del filo da torcere e, purtroppo, non mi rende agile come vorrei”.

La cantante è entrata nel dettaglio di quanto le sta capitando, un momento non facilissimo:

“Devo ammettere che non riesco proprio a camminare…”, questa la confessione di Romina Power e ha proseguito spiegando la situazione e chiarendo alcune cose: “Sono in una fase di recupero per problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno…”. Queste sono le ragioni delle sue difficoltà.

“La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà; ma pian piano sto recuperando”, con queste parole ha chiuso il discorso Romina Power, rimandando a un prossimo evento quando starà meglio.