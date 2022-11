Sapete quanto guadagna Federica Sciarelli? Ottimi guadagni a Chi l’ha visto?

Sembra che Federica Sciarelli guadagni cifre stratosferiche per ciascuna puntata di Chi l’ha visto?, ma a quanto ammonta il cachet della conduttrice?

Federica Sciarelli è tra i giornalisti migliori nella televisione contemporanea e una delle conduttrici più amate, da tempo al timone del seguitissimo programma Chi l’ha visto? in onda da molti anni su Rai 3 e che da sempre costituisce un cult della televisione italiana, aiutando le persone a cercare persone scomparse, di cui non si è più saputo nulla.

Forse non sapete che Federica Sciarelli ha origini napoletane e che è riuscita a lavorare per un po’ presso l’ufficio dei parlamentari dov’è rimasta per quattro anni prima di iniziare la sua carriera giornalistica alla fine degli anni ottanta. Le sue prime apparizioni televisive sono state appunto su Rai 3, in particolare al TG3 quando alla direzione c’era Sandro Curzi. In un secondo momento poi le fu assegnata la redazione politica e divenne una delle prime giornaliste a ricoprire questo ruolo al Tg.

Sciarelli si è occupata di diversi partiti e ha condotto anche alcune edizioni del Tg3 per poi passare alla conduzione dell’edizione preserale delle 19.00 nelle vesti di inviata prima di passare alla redazione degli interni proprio come redattrice. Nel 1991 era alla conduzione di Primo Piano e fu nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, onorificenza conferitale dall’allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.

Ecco quanto guadagna Federica Sciarelli

Federica Sciarelli ha continuato a collaborare con il TG3 e ha lavorato come come cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti, poi dal 2004 è passata alla conduzione del programma di successo Chi l’ha visto?, tra i programmi di punta di Rai 3.

Sciarelli ha anche pubblicato un libro Tre bravi ragazzi, che attraverso gli atti del processo realtivi al massacro del Circeo racconta quanto accaduto in quella tragica notte. Una delle storie più agghiaccianti del nostro Paese. Una delle pagine più nere del Paese, mai dimenticata e intorno alla quale molto si è detto e molto si è raccontato.

Nel corso della sua carriera Federica Sciarelli ha dovuto anche dare degli annunci drammatici in diretta, come per esempio il ritrovamento del cadavere di Sarah Scazzi davanti alla madre e a milioni di telespettatori che seguivano la trasmissione.

Nel 2015 ha lavorato al fianco di Corrado Augias per lo speciale Il dodicesimo presidente ed è stata madrina del Roma Pride 2017 per essere poi indagata come tramite tra il magistrato Woodcok e il giornale Il fatto quotidiano, che avrebbe pubblicato materiale segreto. Sia la Sciarelli che Woodcok, nel 2018 furono poi scagionati.

Federica Sciarelli è la nona conduttrice che ha presentato Chi l’ha Visto? dopo Daniela Poggi che l’aveva preceduta alla conduzione del programma e da quando fa questa esperienza glie ne sono capitate di ogni, anche molto divertenti, tanto che alcune situazioni sono diventate virali. Su internet circolano ancora alcune foto e vignette in cui la si vede leggere i titoli di film porno con delle trans protagoniste.

Federica Sciarelli in quella occasione non si è fatta problemi a leggere titoli scandalosi per cui magari qualcun altro avrebbe avuto difficoltà. Inoltre Federica Sciarelli ha anche mandato a quel paese senza problemi un telespettatore che chiamava il programma per farle dei dispetti.

Con una tale carriera e una tale personalità quanto guadagna Federica Sciarelli? Si dice, stando ad alcune fonti, che solo per la conduzione di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli guadagna all’incirca duecentoquarantamila euro con una corrispondenza di circa 6.600 euro.

La cifra precisa non si conosce nel dettaglio anche se su internet girano anche classifiche sui guadagni di alcuni conduttori ma non si conoscono mai con precisione le cifre. Quello che è sicuro è che nel caso della Sciarelli si tratta di cifre meritate e la cifra reale si aggira intorno a quella che vi abbiamo riportato.