Guerra contro Alfonso Singorini: Lino Guanciale distrugge il conduttore

Guerra aperta tra Alfonso Signorini e Lino Guanciale: nello scontro l’attore ha stravinto. Come la prenderà il conduttore? Ci saranno conseguenze?

E’ guerra aperta tra Lino Guanciale e Alfonso Signorini. Due figure importantissime della televisione si sono scontrate e il responso è davvero scioccante. Intanto, sono due personaggi molto in voga nello spettacolo in questo momento. Alfonso Signorini è principalmente un giornalista, direttore del celebre settimanale Chi anche se da un po’ di anni si è cimentato nella conduzione del Grande Fratello.

Lino Guanciale, invece, è un attore che sta spopolando sul piccolo schermo e dopo aver interpretato diversi ruoli di un certo livello è il protagonista della serie I sopravvissuti in onda su Rai 1. Pensare che Guanciale sarebbe potuto non diventare un attore, ma la sua passione è stata più forte di qualsiasi costrizione esterna.

L’uomo si era, infatti, iscritto alla facoltà di Lettere alla Sapienza di Roma ma poco dopo ha deciso di abbandonare consapevole che la sua strada sarebbe stata differente. Di fatti Lino è poi entrato nell’Accademia Teatrale Silvio D’amico dove ha conseguito il diploma nel 2003. Ecco che è cominciata la sua bellissima carriera divisa tra teatro e televisione.

Signorini, invece, per essere un giornalista ha preso una laurea in Lettere classiche e filosofia e ha praticato l’insegnamento in un Liceo a Milano per qualche tempo, almeno prima di comprendere anche lui quale fosse la sua vera vocazione.

Ma perché tra queste due personalità si parla di guerra? Vediamo che succede.

La Guerra degli ascolti tra Alfonso Signorini e Lino Guanciale

Quando parliamo di scontro, stiamo parlando di una vera e propria guerra di ascolti. Entrambi i programmi di cui sono protagonisti, I Sopravvissuti per Guanciale e Grande Fratello per Alfonso Signorini, vanno in onda il Lunedì. Ed è proprio Lino Guanciale che ha vinto la gara di audience questo Lunedì portandosi a casa un ottimo risultato.

Ecco i dati riportati da amp.today.it: I Sopravvissuti ha fatto lo scorso lunedì 2.830.000 telespettatori e uno share del 14,18%, nella prima puntata e 2.364.000 pari a uno share del 14,57% nella seconda. Mentre Il Grande Fratello ha fatto il 19,70% per un totale di 2.501.000 telespettatori.

Dopo i due programmi di punta si è piazzato Stasera tutto è possibile con 1.747.000 telespettatori e uno share del 11,27%. Insomma, una situazione davvero al limite che potrà cambiare settimana dopo settimana.

Come andrà a finire Lunedì prossimo? Lino Guanciale e il suo I sopravvissuti si riconfermerranno vincitori o Il Grande Frtaello ribalterà la situazione? Staremo a vedere!