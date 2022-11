Cristina Parodi, “Un dolore enorme”, la situazione drammatica | confessione disarmante

Cristina Parodi racconta il suo dramma che lascia dietro tracce di dolore enorme: ecco cosa è successo.

Cristina Parodi, storico volto di Verissimo e Mediaset, ha spiazzato tutti rilasciando una lunga e dolorosa intervista nella quale racconta di un periodo drammatico della sua vita privata, avvenuto poco tempo fa. “Un dolore enorme”, afferma.

Per comprendere al meglio cosa è successo, bisogna addentrarsi nella vita privata della giornalista e presentatrice, guardando in particolare alla sua sfera sentimentale.

Le parole di Cristina Parodi

La Parodi è legata sentimentalmente a Giorgio Gori, fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia, attivo nel panorama politico e dal 2014 sindaco della città di Bergamo.

La conduttrice in un’intervista aveva parlato del marito e del rapporto che li lega, partendo dagli inizi, ossia dal loro matrimonio. Nelle sue dichiarazioni, Cristina non ha mai nascosto di aver vissuto periodi non sempre facili e di essere scesa a compromessi molte volte nella sua vita. L’obiettivo è sempre stato far funzionare le cose

“Giorgio e io ci siamo sposati il 1° ottobre del 1995, anni costellati anche di difficoltà e sacrifici. Per far funzionare le cose, a qualsiasi livello, d’altronde ci vuole molto impegno e un progetto comune.

Oltre che, ovviamente, un grande amore. Però, stando insieme tanto tempo, non è che si possa pretendere che fili sempre tutto liscio. Specialmente se hai tre figli, le grane, così come le soddisfazioni, sono all’ordine del giorno”, racconta.

La coppia, nonostante il forte legame, ha sofferto molto durante il periodo della pandemia che li ha costretti a stare in casa. Come ha raccontato a cuore aperto lei stessa e come riporta fortemente.it il periodo non è stato dei migliori.

Anzi, ha messo a dura prova entrambi i coniugi, che però ne è uscita più forte di prima. In particolare, sembra che quello ad aver risentito di più del lockdown sia stato l’attuale sindaco di Bergamo.

La Parodi, in bali di un flusso di coscienza, si è lasciata andare raccontando quei difficili momenti:

“Ho provato a sostenerlo”, sottolinea la giornalista. “Lui a fine giornata aveva bisogno di una spalla, di abbracci, di staccare un secondo. E io ho cercato di essere accogliente. Giorgio tornava a casa portandosi dentro un dolore enorme“.

Insomma, difficoltà comuni a molte coppie che però spesso i personaggi televisivi tendono a nascondere. Cristina Parodi, invece, con molta sincerità ha raccontato anche la parte meno affascinante del suo matrimonio, confermando – ancora una volta – di esser estremamente vera e onesta.