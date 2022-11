Clamorosa notizia da Monaco: “Ha chiesto il divorzio”. Ecco cosa sta succedendo

Nella famiglia Grimaldi stanno capitando molte cose, sicuramente a Monaco stanno facendo parlare molto di sé e questa volta sembra si stia parlando addirittura di divorzio e stiamo parlando di uno dei pilastri della famiglia che ha intenzione di separarsi dal marito.

Potrebbe essere il divorzio a sconvolgere gli equilibri della famiglia Grimaldi che di certo non manca di attirare l’attenzione dei mass media. La famiglia di Monaco è spesso al centro dell’attenzione dei media. Questa volta si para di Carolina Grimaldi, sorella di Alberto e Stéphanie di Monaco.

Carolina di Monaco è sempre stata una delle principesse più amate dai sudditi sapendo distinguersi per il suo carattere mite. La sua storia personale è stata piuttosto travagliata, stiamo parlando della sua vita sentimentale che ha riscontrato diverse difficoltà.

Il suo primo matrimonio è stato nel 1978 con il banchiere francese Junot, matrimonio che poi è stato annullato nel 1992, ma già nel 1983 lei aveva sposato Stefano Casiraghi dal quale ha avuto sua figlia Charlotte.

Purtroppo l’amore con Casiraghi si è concluso a causa di un tragico incidente che ha colpito Stefano Casiraghi e che gli è costato la vita. Ma Carolina di Monaco si risposò nel 1999 con Ernesto Augusto di Hannover, dal quale si è separata nel 2009.

Carolina di Monaco chiede il divorzio

Di recente proprio rispetto alla vita privata di Carolina di Monaco sembrano esserci delle novità e riguarda il suo rapporto con Ernesto e che ha sconvolto i sudditi. L’annuncio è stato riportando dalla rivista Point De Vue. Sembra che Carolina sia irremovibile e vuole avviare le pratiche di divorzio con il principe Ernesto Augusto di Hannover. Forse non tutti sanno che Hannover è un parente dei reali d’Inghilterra, soprattutto della defunta Regina Elisabetta II.

Il matrimonio tra Carolina e Hannover dunque sarebbe alla frutta e quindi si procederà alla separazione legale e tra le motivazioni ci sarebbero i continui tradimenti di lui. Per altro sembra che Carolina abbia intenzione di rendergliela difficile togliendogli ogni supporto nella causa in tribunale e si parla anche di esproprio della proprietà di Marianburg.

Carolina vuole la proprietà tutta per sé e non ha alcuna intenzione di dividerla con nessuno, tantomeno con lui. A giudicare da questa informazione dunque sembra che i rapporti tra loro non siano pacifici e che questo si prospetterà come un divorzio molto pesante, soprattutto per lui. Tra l’altro sembra che Carolina abbia messo in vendita la proprietà alla cifra simbolica di un euro.

Il principe Ernesto non avrebbe preso bene la cosa e non voleva entrare in questa collaborazione e così la donna ha deciso di portare avanti la causa che comprende tanto il divorzio quanto le pratiche legali sulla proprietà.

Carolina sembra essere molto decisa nelle sue intenzioni e chissà se la spunterà. Staremo a vedere.