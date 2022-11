Barbara D’Urso in una bufera di critiche: “È imbarazzante”. Commenti pesanti e sgradevoli

Barbara D’Urso, ancora al timone del programma Mediaset Pomeriggio Cinque ha mostrato qualcosa di nuovo che non ha soddisfatto i fan.

Barbara D’Urso tra le regine della televisione italiana è una delle conduttrici più amate di sempre oltre ad essere una delle più note al grande pubblico. La sua carriera è iniziata come attrice ma è poi proseguita nella conduzione.

Barbara D’Urso è nata a Napoli il 7 maggio 1957 da Rodolfo D’Urso e Vera Pentimalli. Lei è la primogenita, ma ha anche una sorella e un fratello: Daniela (1960) e Alessandro appunto (1965). La conduttrice, quando aveva solo 11 anni ha perso sua madre, affetta dal morbo di Hodgkin. Oggi la ricerca ha fatto passi da gigante e il morbo di Hodgkin ha una buona percentuale di guarigione.

Al tempo in cui Barbara D’Urso era una bambina però di questo morbo si poteva morire e, infatti, sua madre non superò la malattia. La presentatrice di Pomeriggio 5 crebbe con i suoi fratelli e con suo padre.

I suoi esordi come showgirl avvennero su Telemilano 58 che poi sarebbe diventata Canale 5. Già all’epoca seppe conquistarsi la simpatia del pubblico e a giudicare dalla sua lunga carriera il pubblico le è rimasto fedele per questi quarant’anni di carriera. Nel corso degli anni la conduttrice è stata al timone di molti programmi, Rai e Mediaset e la maggior parte hanno avuto un grande successo.

Oggi è al timone di Pomeriggio Cinque, nella fascia daytime pomeridiana di Mediaset, ma Barbara D’Urso non dimentica la recitazione e nella prossima stagione teatrale tornerà a calcare le scene per lo spettacolo Taxi a Due Piazze, una commedia ideata da Ray Cooney, che debutterà al Teatro Nazionale di Milano nella versione diretta da Chiara Noschese il prossimo febbraio.

Barbara D’Urso: il nuovo look viene criticato

Di certo Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate ma anche una delle più criticate e spesso si è trovata al centro di polemiche, questa volta legate al suo nuovo look che non avrebbe convinto i fan della presentatrice. La conduttrice ha pubblicato una sua fotografia in cui mostrava il suo cappotto bianco su un vestito blu con un accessorio molto sgargiante, una grande borsa a fiori molto colorata.

Proprio questo accessorio ha fatto scatenare alcuni fan, ma soprattutto haters che non avrebbero approvato. Uno dei commenti sotto la foto diceva: “Ho due coperte uguali alla tua borsa”.

Qualcun altro invece ha criticato il prezzo di una simile borsa che secondo alcuni potrebbe essere realizzata da un qualsiasi artigiano a prezzi più modici. Ma c’è stato anche chi ha difeso la conduttrice sostenendola nella scelta.

Certamente Barbara D’Urso continuerà a seguire lo stile che preferisce perché ha sempre fatto ciò che voleva e ha sempre affrontato le critiche a testa alta ed è questo forse il motivo che la distingue tra le conduttrici migliori.