Michelle Hunziker e Trussardi tornano insieme! Le foto sono prove schiaccianti

L’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra aver ritrovato il vento in poppa. Dopo mesi di indiscrezioni, i due sono stati beccati insieme.

Da tempo si vociferava che l’amore stesse tornando, ma loro non si erano mai esposti e soprattutto non circolavano prove schiaccianti: la Hunziker e Trussardi si vedevano per il bene delle loro figlie, ma si intuiva che tra loro c’era qualcosa. Ora sono usciti allo scoperto.

Stando alle foto incriminate e rivelatorie, il loro è un amore mai finito, che piano piano sta tornando nelle loro vite. Nonostante la separazione, non si sono mai infangati a vicenda e hanno sempre avuto belle parole l’uno per l’altra.

Insomma, la loro è stata una separazione di basso profilo, e proprio per questo molti credevano che fosse solo una crisi coniugale di passaggio, destinata a terminare presto.

Come dimostrano diverse paparazzate pubblicate dal settimanale Chi, la coppia negli ultimi due mesi è tornata a frequentarsi assiduamente e a mostrarsi in pubblico sorridenti. Tutto questo fa pensare che l’ipotesi di un ritorno di fiamma sia davvero realistica e che presto i due annunceranno la notizia.

Come riportato dal settimanale Chi, durante l’ultima uscita, la Hunziker e Trussardi durante la loro ultima uscita avrebbero trascorso una piacevole serata nel capoluogo lombardo. Insieme, hanno cenato nel lussuoso ristorante di famiglia, il Trussardi a la Scala.

Non è stata una semplice cena: i due si sono scambiati sorrisi e sguardi complici, teneri di affetto, come si può intuire dagli scatti rubati e dal racconto del settimanale di Alfonso Signorini.

Inoltre, sembra proprio che la coppia abbia optato per un tavolo vicino alla finestra, “a favore di paparazzi”. Insomma, i due sanno bene che i paparazzi sono sempre in agguato e non sono nuovi nel mondo dello spettacolo: sembra proprio che non vogliano più nascondersi, ma anzi.

“Da interpretare resta ben poco”, scrive il settimanale di gossip. “Un comunicato stampa che espliciti la voglia di ricominciare, sarebbe meno convincente”, precisa.

Le foto avvalgono l’ipotesi che tra i due ci sia davvero un ritorno di fiamma. Tra la Hunziker e Trussardi potrebbe essere in corso un serio riavvicinamento, che potrebbe riunire per sempre la loro famiglia.

Per il momento i due non si sono ancora esposti, quindi non hanno né confermato né smentito i rumor. Sappiamo bene, però, quanto pensino molto alla tutela delle loro figlie: prima di dare la notizia bomba sicuramente si accerterebbero che le cose siano stabili.