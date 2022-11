Massimiliano Ossini non regge l’imbarazzo: “Dal vivo non sei così bello” | parole taglienti

Massimiliano Ossini viene messo in imbarazzo in diretta tv da Fiorello e non regge la situazione: il conduttore è costretto a smorzare la tensione creatasi. Ecco quello che è successo.

Il momento davvero cringe è avvenuto a Viva Rai 2, programma condotto da Rosario Fiorello, che ha messo in imbarazzo Massimiliano Ossini, conduttore di UnoMattina, invitandolo a fare una cosa inaspettata, che l’ha colto di sorpresa.

L’imbarazzo in tv

Forse non tutti lo sanno, ma il conduttore di UnoMattina per anni ha lavorato con la Disney, regalando a una delle rete più amate del mondo dello spettacolo prodotti di altissima qualità.

Negli anni ha lavorato su Disney Channel, poi su Disney Club. Ora, invece, conduce UnoMattina, programma firmato Rai che sta riscontrando un grande consenso del pubblico in termini di share e apprezzamento sui social.

Possiamo dire che Ossini sta vivendo un periodo d’oro della sua carriera: nonostante ciò, nelle ultime ore è successo un episodio davvero imbarazzante, che vede coinvolto anche il grande presentatore Rosario Fiorello. Incastrato in una situazione di tensione, Fiorello ha trovato un escamotage per uscirne.

Ospite a Viva Rai 2, rassegna stampa irriverente che si focalizza su personaggi di spicco, Massimiliano Ossini è caduto in un tunnel di puro imbarazzo. Ma cosa ha detto Fiorello per farlo sentire in quel modo? Ecco cosa è successo esattamente e qual è stato il motivo scatenante.

Arrivato nel programma, subito dopo le presentazioni, Fiorello ha invitato Ossini a “far vedere gli addominali”. Una frase che voleva essere stuzzicante e divertente, ma che ha avuto una reazione decisamente opposta.

Il conduttore di UnoMattina, infatti, si è sentito molto in imbarazzo difronte a quell’invito così inaspettato. Stando al gioco, Ossini si è così alzato la maglia, che non nascondeva addominali mozzafiato, ma solo un’altra t-shirt.

Un momento imbarazzante durato solo pochi secondi, per fortuna, ma durante quei pochi istanti si è percepito il clima cringe che si era creato in sala. Per smorzare la tensione, Fiorello ha poi detto: “In tv sei veramente bello ma dal vivo no, non tanto!”

Una frase ironica ovviamente che rimanda al grande tema del trucco e parrucco. In tv, infatti, grazie all’aiuto degli esperti, molti volti noti appaiono più belli. Capita spesso che i fan, quando li incontrano di persona, rimangano delusi perché ritengono che alcuni volti noti della tv nella vita reale siano molto diversi di aspetto fisico.

Questo non è sicuramente il caso di Ossini, che semplicemente non ha mostrato gli addominali… Il momento di imbarazzo creatosi ha mostrato che – contro ogni previsione – anche personaggi dello spettacolo di spicco nascondono molte insicurezze.