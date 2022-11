Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, “…ha dettato le condizioni” un comportamento inaspettato

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati avvistati insieme e abbracciati, avevano passato la serata insieme a cena ed erano nelle Langhe. Erano vestiti bene e hanno posato per una foto con lo chef del ristorante stellato piemontese.

Il clima era molto più rilassato tra i due e si vocifera che lui sia tornato a dormire in casa con lei e le figlie. Inoltre a dettare le condizioni di questa nuova convivenza sembra essere stato proprio lui: “Basta servizi posati di famiglia e interviste tv”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati una delle coppie di cui si è parlato di più in questo 2022 pieno di separazioni celebri, a gennaio scorso infatti avevano annunciato la loro separazione attraverso un comunicato stampa ma sembra che il rapporto si stia ricucendo e questi rumors circolano già da alcuni giorni, precisamente dalla festa di compleanno della figlia Sole dove i due ex si sono ritrovati insieme per festeggiarla. Già in quella occasione si vociferava che i due probabilmente si stavano riavvicinando. Ma sarà vero?

Secondo il settimanale Chi, sembra di sì e ciò anche coadiuvato dalla famosa foto sotto casa di Michelle che lasciava intendere che Tomaso avesse appena passato la notte dalla ex moglie. Gli eventi successivi a questo scatto, dicasi il compleanno di Sole e la cena nel ristorante piemontese con relativa foto andrebbero a confermare questa teoria del ritorno di fiamma.

La coppia evidentemente ci sta riprovando ma sembra che in questa occasione Tomaso abbia dettato le sue condizioni. Tra queste una in particolare è molto importante per lui, mantenere la massima riservatezza per sé e per la propria famiglia.

Ovviamente durante i festeggiamenti per la piccola Sole, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno fatto diverse fotografie insieme alla figlia. Il tema del party è stato fluo, molto colorato e all’insegna dell’allegria. Michelle Hunziker si è vestita di rosa come le figlie Sole, la primogenita, e Celeste, 7 anni. Tomaso ha mantenuto un look serio ma la sua gioia e serenità erano evidenti dagli ampi sorrisi che abbiamo visto nelle foto dov’era presente anche lui.

Il periodo di separazione

Come vi abbiamo raccontato diversi mesi fa è stata resa nota la separazione tra i due dopo sette anni di matrimonio e due figlie. Per un breve periodo Michelle aveva frequentato Giovanni Angiolini, un ortopedico che aveva anche partecipato al Grande Fratello. Come abbiamo visto nel corso di questi mesi dopo la separazione ufficiale annunciata i due hanno condotto vite separate, lui preso dai suoi impegni di Amministratore della casa di moda dividendosi il tempo con le figlie e lei presa anche dalla sua altra famiglia, quella con Aurora Ramazzotti che di recente ha anche annunciato la sua gravidanza, rendendo nonni papà Eros e mamma Michelle.

Il settimanale di Alfonso Signorini poi ha fatto riferimento a un ulteriore avvicinamento anche con Aurora Ramazzotti come ulteriore prova del ritorno di fiamma con Michelle. Questo riavvicinamento anche tra Aurora e il patrigno lascerebbe pensare a un ricongiungimento generale della famiglia. Per il momento i diretti interessanti non si pronunciano sull’argomento. Staremo a vedere nei prossimi giorni se salteranno fuori ulteriori notizie.