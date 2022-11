Harry minaccia Camilla per “scandalo sessuale”, lettera di dimissioni da €97 mln | In pericolo la monarchia

Giorni turbolenti per Harry, che mentre si trova a gestire la chiusura di un contratto dal valore di 97 milioni di euro minaccia Camilla di rivelare dettagli oscuri a proposito della sua persona. Trema la monarchia reale inglese, ecco tutto ciò che sta accadendo.

Il contratto da 97 milioni di euro

Arriva da Dan Wootton, esperto in questioni reali, l’invito a stracciare il contratto da 97 milioni di euro proposto da Netflix. Harry dovrà decidere se ascoltare l’esperto e quindi procedere con la lettera di dimissioni, oppure se fare di testa sua.

L’invito arriva dopo che il colosso dello streaming ha approvato e mandato in onda l’ultima stagione di The Crown, nella quale la Famiglia Reale è stata trattata senza rispetto.

Firmare la lettera di dimissioni, però, corrisponderebbe a una grande perdita in termini di profitto: Harry e Meghan lancerebbero all’aria 85 milioni di sterline incassi, corrispondenti a circa 97 milioni di euro.

Tenendo conto di come stanno andando ultimamente i rapporti tra il duca di Sussex e la famiglia reale, non è sicuro che Harry voglia procedere in questa maniera. Infatti, i due coniugi – ormai oltreoceano – non sono in buoni rapporti con la Royal Family, anzi, sono stati i primi a puntargli il dito contro, sottolineando numerose mancanze di rispetto e discriminazioni avvenute in passato nei loro confronti.

Dall’altra parte, però, ci sono il padre e il fratello – Re Carlo e il principe William – che starebbero lavorando per far divorziare i duchi di Sussex. Come sospettato per parecchio tempo, arriva la conferma che il loro matrimonio non è ben voluto.

Per Dan Wootton la quinta stagione di The Crown è stata “attacco a tutto campo alla credibilità, alla reputazione, al cuore e all’anima” della monarchia. Per questo motivo, secondo l’opinione dell’esperto, Harry e Meghan dovrebbero sciogliere il contratto con la casa di produzione, nonostante la perdita monetaria che il gesto comporta.

Ricordiamo che proprio il Ceo di Netflix ha ammesso che alcune parti riguardanti la vita di Lady Diana sono state modificate a fini narrativi, dato che l’obiettivo era raccontare agli spettatori che la principessa del popolo stava lavorando contro la monarchia inglese.

La minaccia a Camilla

Nel frattempo, come se non bastasse, l’autobiografia di Harry intitolata, Spare – che rimanda al concetto di “pecora nera” tanto sentito dal duca di Sussex – minaccia Camilla di rivelare alcuni dettagli scabrosi del suo passato. Alcune indiscrezioni alludono già a un brutto scandalo sessuale, che metterebbe in pericolo la dignità dell’intera monarchia inglese.

Stando a quanto riporta il quotidiano tedesco Neue Post, il libro delle rivelazioni di Harry contiene segreti talmente oscuri da far preoccupare Carlo. Il padre, insieme all’aiuto di William, in questi giorni sta tentando di far tornare il secondogenito in territorio inglese per parlarci e fargli soppesare adeguatamente le sue scelte editoriali.