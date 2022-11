Meghan Markle e l’accordo segreto con re Carlo: neanche Harry lo sapeva. Scoperta shock

Robert Hardman, esperto di intrighi della famiglia reale, ha svelato un accordo segreto tra Meghan Markle e il re Carlo che risale al matrimonio dell’attrice con Harry. Un retroscena che nessuno si sarebbe mai immaginato

La famiglia reale sguazza tra il gossip e gli scandali: l’ultima notizia arriva da Robert Hardman, che nel suo libro Queen of Our Times ha rivelato un’indiscrezione riguardante il rapporto tra Meghan Markle e Carlo. I due avrebbero siglato un accordo giusto prima del matrimonio dell’ex attrice con Harry.

Dopo la scelta di re Carlo di dividere il principe George dal padre William, sbuca un’altra notizia sulla famiglia reale. Sembra che dopo la morte della regina Elisabetta il gossip si sia infiammato e siano emersi segreti e indiscrezioni sepolti da molto tempo.

Ha fatto molto discutere, per esempio, la scelta di escludere Harry, Meghan e i loro figli dall’eredità reale. I due sono stati definitivamente allontanati dalla vita di Buckingham Palace e dalla loro famiglia. Chi sperava che i due fratelli potessero ritrovare l’unione di un tempo si è dovuto purtroppo arrendere all’evidenza che ancora non scorre buon sangue.

Meghan Markle, l’accordo con Carlo

Purtroppo, come tutti sappiamo, dopo la morte della regina Elisabetta II i rapporti tra i duchi di Sussex e la famiglia reale non sono migliorati. Carlo ha accolto i coniugi a palazzo per porgere i saluti a sua madre, ma i gesti d’affetto sono finiti lì.

Ora si è scoperto che nel 2018, quando Harry e Meghan si sono sposati, c’è stato anche un accordo tra l’ex attrice e Carlo in merito alla cerimonia. La duchessa ha preso una decisione molto particolare, imponendosi così sul volere del suocero.

L’attuale sovrano, sapendo che tra Meghan e suo padre Thomas i rapporti erano pressoché inestistenti, si è offerto di accompagnarla all’altare per non lasciarla sola. Un gesto davvero molto dolce, che Meghan ha accettato ma a una condizione: Carlo l’avrebbe accompagnata solo per una parte del tragitto, mentre quello iniziale lo avrebbe percorso da sola.

Questo perché la duchessa voleva dimostrare di essersi costruita una vita da sola, senza l’aiuto di nessuno, potendo contare solo sulle sue forze. Un gesto molto importante che ha subito fatto capire agli inglesi che Meghan non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e ha una personalità ben definita.

Re Carlo ha compreso i motivi dietro la sua scelta e l’ha attesa a metà della navata per accompagnarla al suo sposo. Al tempo i rapporti erano ancora abbastanza distesi tra la coppia e la famiglia, ma poco dopo c’è stata la rottura che ha sconvolto il mondo intero.