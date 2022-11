Droga, sette e massacri: Angela Lansbury ha dovuto affrontare anche Charles Manson

Angela Lansbury ha un passato davvero incredibile ed una storia personale degna di essere raccontata. Morta all’età di 96 ricordiamo gli episodi più strampalati della sua vita.

L’undici ottobre 2022 la celebre attrice Angela Lansbury viene a mancare all’età di 96 lasciando un vuoto incolmabile non solo nei suoi numerosi fan sparsi nel mondo intero ma anche in tutto lo showbiz internazionale.

La sua figura è inevitabilmente legata all’iconico personaggio della signora in giallo, simpatica scrittrice che si diletta detective a Cabot Cove, città fittizia dove avvengono numerosi omicidi da risolvere. La Lansbury ha interpretato la signora in giallo, Jessica Fletcher, dal 1984 al 1996 per ben dodici stagioni. Alla serie hanno fatto seguito vari film per la televisione distribuiti fino al 2003.

La Lansbury è colei che per molto tempo ha detenuto il maggior numero di nomination come migliore attrice ai Golden Globe vincendone addirittura due. Ma la sua lunga carriera è stata caratterizzata anche da una vita privata a dir poco sopra le righe. Tra matrimoni falliti, droga e sette la donna ha perfino tenuto testa al temibile Charles Manson. Vediamo gli assurdi i dettagli.

I matrimoni di Angela Lansbury

La Lansbury si è sposata giovanissima (1945) con l’attore Richard Cromwell, celebre star dell’epoca. Questa unione purtroppo è terminata abbastanza velocemente in quando Angela è venuta a conoscenza di una verità sconcertante. Richard era infatti omosessuale e non appena appresa la notizia Angela decise di lasciarlo immediatamente rimanendo però in buoni rapporti. Ecco cosa ha confessato in merito a questa vicenda molto particolare:

“Fu uno choc ma al tempo come avrei potuto sospettarlo? Non avevo alcuna conoscenza in ambito sessuale. Comunque, siamo rimasti in buoni rapporti e alla fine credo che, rispetto a me, sia stato molto più triste per lui scoprire di non essere in grado di adempiere alle sue funzioni”.

Ma la Lansbury si è sposata nuovamente nel 1949 con Peter Shaw attore ed in seguito importante manager e produttore cinematografico, con il quale ha avuto due figli: Anthony, nato nel 1952 e Deirdre nata appena un anno dopo nel 1953. Angela, in realtà, ha accudito come fosse suo anche David primo figlio di Peter avuto da un’altra relazione.

Entrambi i suoi figli Deirdre e Anthony svilupperanno in adolescenza una forte tossicodipendenza dall’eroina che però riusciranno a combattere soprattutto con l’aiuto della loro mamma Angela.

La setta e Charles Manson

C’è un aneddoto circa la vita di Angela Lansbury davvero sconcertante. Sua figlia Deirdre, purtroppo, è stata vittima del fascino di una delle sette di Charles Manson e poche settimane prima della terribile strage che vide coinvolta Sharon Tate, la Lansbury fece qualcosa di assolutamente eroico.

Per salvare sua figlia da questo legame l’attrice, con l’aiuto di suo marito, ha preso letteralmente di peso sua figlia e ha trasferito tutta la sua famiglia in Irlanda, il più lontano possibile dalle influenze negative della setta. Si tratta, quindi, di una vera e propria tragedia scampata e Deirdre avrebbe potuto essere un’altra terrificante vittima del serial Killer Charles Manson.

Una vita, quindi, quella di Angela Lansbury, fatta di tantissime soddisfazioni lavorative e personali. Per Angela oltretutto non sono mancati affatto, proprio come per Jessica Fletcher degli incredibili colpi di scena.