Angela Lansbury: molto di più della “Signora in giallo”, se ne va per sempre un pezzo della nostra infanzia

Lo scorso 11 ottobre è scomparsa all’età di 96 anni Angela Lansbury, attrice inglese di grandissimo talento che il pubblico popolare ricorda per La signora in giallo, la serie televisiva a tinte gialle, appunto, di cui era la assoluta protagonista.

Ma nel corso della sua carriera Angela Lansbury ha fatto tante cose e ha avuto una vita da film che non si è fermata alla sola serie televisiva per cui la maggior parte delle persone la ricorda.

Angela Lansbury avrebbe compiuto 97 anni tra 4 giorni ma il destino ha voluto che non arrivasse al giorno del suo compleanno. Per anni la Lansbury è rimasta impressa nella memoria collettiva come la detective di Cabote Cove nella fortunata serie Tv La signora in giallo in cui c’era un crimine diverso da risolvere a ogni puntata.

Alcuni fan della Disney, però, la ricorderanno nei panni dell’apprendista strega nel capolavoro della Disney, Pomi d’ottone e manici di scopa, dove viaggiava su un letto volante e si metteva sulle tracce di un’importante formula magica nella Londra della Seconda Guerra Mondiale.

Qualche occhio più esperto l’avrà poi sicuramente notata nel giallo tratto da Agatha Christie: Assassinio sul Nilo dove interpretava una svampita scrittrice di romanzi erotici, tra i sospettati di omicidio su un battello che risaliva il fiume Nilo con a bordo il detective belga più famoso della letteratura: Hercule Poirot, interpretato in quel caso da un magistrale Peter Ustinov. Ma come molti attori anche Angela Lansbury ha doppiato alcuni personaggi nei film d’animazione e qui non si possono non citare Anastasia (1997), dove interpretava la nonna della protagonista e La bella e la bestia (1991), l’intramontabile classico della Disney dove invece prestava la voce alla teiera.

Chi era Angela Lansbury

Forse non tutti sanno che il film più celebre della Disney che abbiamo appena citato, Pomi d’ottone e manici di scopa, diretto da Robert Stevenson nel 1971 si rifà, evidentemente, per chi lo ha visto a Mary Poppins. Per altro una curiosità è che in entrambi i film compare come protagonista David Tomlinson, all’epoca uno dei volti principali del marchio Disney.

Proprio a proposito del contesto nel quale si muove la storia di Miss Price, la protagonista di Pomi d’ottone e manici di scopa, la Seconda Guerra Mondiale, l’attrice ha dichiarato più volte che da ragazza si trovava a Londra quando scoppiò la guerra e, molti bambini e ragazzi venivano mandati in campagna per sfuggire ai bombardamenti e lei scelse di restare a Londra per studiare recitazione a casa sua.

Come lei molte persone fuggirono dall’Europa per salvarsi in America, basti solo pensare ai molti registi e attori che in quegli anni popolarono Hollywood, tra questi c’era anche Angela Lansbury.

Angela Lansbury è parte dell’infanzia di molte persone che hanno avuto la fortuna di vedere certi film prima in sala e poi in home video, forse le generazioni attuali non avranno la minima idea di chi sia scomparsa in questi giorni, a malapena sapranno che talvolta in Tv passano le repliche de La signora in giallo, ma nessuno di loro può immaginare per esempio che Angela Lansbury fu nominata dama dalla Regina Elisabetta, sua coetanea per altro.

Ma fare l’elenco delle prodezze di un talento del Cinema e un volto della Disney è superfluo, quando muore un personaggio come Angela Lansbury se ne va per sempre un pezzo della nostra infanzia, ma ci consola sapere che possiamo ancora rivederla nei meravigliosi film che ci ha lasciato.