Vi ricordate Mariangela Fantozzi? Ecco come è oggi, cambiamento allucinante

Tutti ricorderanno il personaggio di Mariangela Fantozzi: ebbene, l’incredibile attore che per anni l’ha interpretata oggi è cambiato davvero tanto e a tratti è irriconoscibile.

I film del ragionier Ugo Fantozzi hanno incantato tutta Italia, tenendo i primi telespettatori incollati al piccolo schermo.

I suoi film hanno riempito le case di risate e ancora oggi restano modelli umoristici iconici. Pensando a Fantozzi non si può non pensare a sua figlia, Mariangela, personaggio immaginario interpretato da un uomo: stiamo parlando dell’attore comico Paolo Villaggio, rimasto nel cuore di tantissimi italiani. Ecco come è diventato ora.

Il successo dei film di Fantozzi non è solo da ricondurre al personaggio principale interpretato da Villaggio. L’enorme apprezzamento ricevuto e che è rimasto intatto nel tempo, infatti, è dato anche da tutti i personaggi che abitavano il suo universo: la moglie Pina, Milena Vukotic, la Signorina Silvani, il ragionier Filini e molti altri. Tra questi, Mariangela Fantozzi è stata sicuramente uno di quelli fondamentali che negli anni ha fatto la differenza, decretando il successo delle pellicole umoristiche.

I più appassionati sanno bene che a interpretare la figlia di Fantozzi in realtà era un uomo, noto attore comico: stiamo parlando di Plinio Fernando che ha interpretato Mariangela e contemporaneamente Uga, la nipote del protagonista. Ma com’è diventato oggi l’attore a distanza di anni?

Nato a Tunisi da genitori italiani, Plinio Fernando ha abbandonato il piccolo schermo per non perdere la pensione di reversibilità in seguito alla morte del padre nel 1993. Nei panni di Mariangela era molto amato perché l’aspetto della figlia dell’ingernier Fantozzi – non molto gradevole – faceva divertire i telespettatori, che non si perdevano nemmeno un film.

Dopo aver abbandonato le scene, l’attore comico si è dedicato interamente alla sua più grande passione, che coltiva ormai da anni, la scultura. L’arte l’ha portato a creare una mostra personale composta dalle sue opere da titolo Inaspettate S-Combinazioni è stata esposta nel 2015 ad Anzio, presso il Museo Civico Archeologico.

Molti si aspettavano che – in tutti questi anni di assenza dalle scene, l’attore avesse subito un cambiamento allucinante, invece ha aggiunto sul viso qualche ruga in più, ma i tratti somatici che lo contraddistinguono non si sono alterati eccessivamente.

Insomma, l’attore è del tutto riconoscibile anche a distanza di molto tempo: il suo volto è rimasto molto simile a quando appariva sul piccolo schermo nonostante i segni del tempo. Inoltre, il suo viso è rimasto impresso nel cuore e nella mente degli italiani, che per anni si sono divertiti davanti ai film di Fantozzi.