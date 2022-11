Maria De Filippi confessa dopo anni: “Ecco perché non ho avuto figli” | motivazione inaspettata

Dopo anni di domande, Maria De Filippi svela perché lei e Maurizio Costanzo non hanno mai avuto figli naturali. La spiegazione lascia di stucco molti, che non pensavano ci fosse quel tipo di motivo alla base delle loro scelte. Ecco cosa ha confessato.

“Ecco perché non abbiamo avuto figli”

Regina indiscussa di Mediaset, Maria De Filippi ogni giorno tiene compagnia agli italiani con i suoi programmi che mettono al centro amore, talento e giovani.

Moglie di Maurizio Costanzo, la conduttrice è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita privata, soprattutto quella sentimentale: non si fa intervistare spesso e quando lo fa è sempre di poche parole e fa fatica a lasciarsi andare.

Quello che è certo è che Maria ama i giovani e ogni giorno li aiuta a costruirsi una carriera, a trovare lavoro e l’amore. Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici… Tutti i suoi programmi si concentrano su due valori cardine: amore e talento.

Maria De Filippi è sicuramente una donna forte, ma fino ad ora non aveva mai confessato una cosa che in molti si domandavano da anni. Come mai non ha avuto figli naturali con suo marito? La conduttrice di Amici è sposata da anni con Maurizio Costanzo, ma i due non hanno mai avuto figli naturali, decidendo di procedere con l’adozione.

Fino ad ora non era ben chiaro il motivo: si è trattato di una strada obbligata o una vera e propria scelta di vita? Ecco rivelata tutta la verità.

Il motivo dell’adozione

Durante il loro decennale matrimonio, Maurizio e Maria – impegnatissimi con il lavoro – hanno capito che nella loro vita ci sarebbe stato spazio per un figlio.

I due, però, hanno intrapreso la strada dell’adozione e così è arrivato Gabriele, loro figlio adottivo che oggi è un uomo adulto. In molti si sono chiesti come mai abbiano fatto questa scelta, se alla base ci fossero questioni fisiologiche o se semplicemente i due preferivano adottare un bambino bisognoso a cui dedicarsi per tutta la vita.

Dopo anni di mistero, Maria ha finalmente svelato i dettagli su quella scelta, portando alla luce una spiegazione che in molti non si aspettavano. Ecco riportate di seguito le sue parole:

“È stata una cosa che volevo fare da tempo – afferma. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura”.