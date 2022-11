Amici, Maria De Filippi aggredisce Alessandra Celentano: finisce malissimo | Panico in studio

Litigio violentissimo in casa Mediaset, in una delle trasmissioni più seguite e amate della televisione italiana: Amici. Protagoniste di questo violento litigio sono state la prof della scuola di Mediaset Alessandra Celentano e la padrona di casa Maria De Filippi.

La Celentano ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani, ha raccontato del suo rapporto tormentato con Maria De Filippi e di come questo si sia modificato nel tempo.

Alessandra Celentano, coreografa, maitre de ballet al Teatro alla Scala, al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze, e insegnante di danza, dal 2003 entra a far parte del corpo docenti della scuola di Canale 5.

Qui, nel programma di Francesca Fagnani, la prof di Amici racconta di come la conduttrice Mediaset si è scagliata contro di lei con parole esageratamente dure durante un serale del programma dicendole “Non capisco cosa ci fai qui ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente non sai rapportarti con i ragazzi. Sei proprio scema, se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel didietro. E guarda che non scherzo”.

Inutile dire che la risposta di Alessandra è stata pronta e senza indecisioni così come quella data a Belve: “Prima di tutto io alla direzione de La Scala ci sono già stata. Quindi ho già dato da quel punto di vista. Non ci sono rimasta perché il mio ex marito mi chiese di venire a vivere a Roma. Quindi hanno coinciso delle cose insieme.

Mi è dispiaciuto, altrimenti non avrei mai lasciato il teatro. Se ci sono rimasta male per Maria De Filippi? Ovvio che sì. Come ci siamo chiarite dopo? A dire il vero non ci siamo parlate per un po’ in quel periodo e alla fine certo che ci siamo chiarite. Chi ha chiesto scusa delle due? No, ci siamo chiarite e basta. Però se c’è bisogno io so anche chiedere scusa. Se ho chiesto scusa a qualche allievo? Ma scherza lei, assolutamente non esiste, non è mai successo.

Dopo aver ricordato questo episodio Alessandra Celentano si è lasciata andare a confessioni sul suo rapporto con la trasmissione “Amici”, programma di cui fa parte da ben due decenni:

“Come mai funziono ad Amici e perché ci sono da più di 20 anni? Perché sono vera, me stessa. Non sto lì a pensare troppo. Io non interpreto il ruolo della cattiva, sono dura, esigente, tosta. Io ormai sono un evergreen, mi chiamano la vecchia ormai. La strega interessa sempre di più rispetto alla fatina. Fino a che sarò felice di fare Amici lo farò, sto benissimo e quando arriverà il momento di andare sarà giusto così”.

Al momento da Maria De Filippi nessuna replica al riguardo.