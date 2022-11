Michelle Hunziker, spunta il segreto sul suo fisico perfetto: dopo anni la verità

Michelle Hunziker ha fatto un video in cui ha spiegato alle sue follower come avere la pancia piatta. Tra le sue fan c’è già chi pensa all’estate e la showgirl ha deciso di dare i suoi consigli per rimanere in forma

Michelle Hunziker è al centro del gossip per il suo presunto ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. Per questo motivo ogni sua mossa passa sotto il microscopio dei giornalisti e dei fan, per cercare di capire se tra i due c’è di nuovo qualcosa o se è solo un abbaglio.

I due sono stati in montagna insieme con le figlie e i tanti fan dell’ex coppia stanno sperando che i due si siano finalmente riavvicinati. Dopo la storia estiva con Giovanni Angiolini, Michelle ci ha ripensato e vorrebbe riprovarci con Trussardi. Lui però non sembra troppo convinto, anche se per ora non c’è una nuova fiamma all’orizzonte per lui.

Tra poco, inoltre, Michelle diventerà nonna: lei ed Eros attendono con trepidazione l’arrivo del figlio di Aurora e si dicono già pronti ad amarlo e coccolarlo.

Michelle Hunziker: ecco i suoi due segreti

Michelle Hunziker è molto attiva e sui social dispensa spesso consigli per i suoi follower. Alla showgirl piace molto interagire con loro, scambiare opinioni e sentire che cos’ha da dire il web. Oltre a condividere la sua vita privata, la Hunziker sfrutta i social anche per portare all’attenzione dei social diversi temi importanti.

Ultimamente ha posto l’attenzione sul benessere fisico e in particolare ha spiegato come mantenere un bel fisico. Per avere la pancia piatta, secondo la showgirl, ci sono due semplici regole da seguire. Ecco quali sono.

La spiegazione nasce dalla domanda di una follower: “Come fai ad avere sempre la pancia piatta? Soprattutto sotto l’ombelico” le ha chiesto. Michelle ne ha approfittato per spiegare la sua routine e svelare i suoi segreti: “La pancia piatta innanzitutto si ottiene con una buona alimentazione: quella è la prima cosa“ ha spiegato.

Ma la dieta da sola non basta. “La seconda cosa è l’allenamento” ha proseguito. “Movimento fisico: è importantissimo. La pancia ne giova: diventa bella tonica e forte. Io con il karate Kyokushihkai, e il fatto che sono sempre piegata con le gambe in guardia e devo prendere i colpi, ho degli addominali fortissimi”.

Due regole molto semplici a dirsi, ma non sempre facili da rispettare. “In generale gli addominali si fanno praticando attività fisica. Comunque la pancia piatta arriva se tu dai alle tue viscere buoni alimenti, così non si gonfia e rimane piatta” ha concluso.